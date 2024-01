Con la 56ª edizione bandita nel 2023, il Premio Acqui Storia ha inserito due importanti novità, ideando due progetti innovativi: il primo interamente dedicato ai giovani, al fine di potenziare il loro coinvolgimento nell’importante opera di divulgazione storiografica del Premio, con l’inserimento della Sezione Premio Acqui Storia Ragazzi e del Concorso Scolastico Nazionale “History Lab – Laboratorio di Ricerca Storica”; il secondo programmando un ciclo di conferenze formative online, tenute dai Vincitori del Premio, organizzate in collaborazione l’Istituto Superiore Guido Parodi di Acqui Terme.

Ai Vincitori delle quattro sezioni del Premio (sezione storico scientifica, sezione storico divulgativa, sezione romanzo storico e sezione ragazzi) è stato richiesto, a fronte del riconoscimento ricevuto, di tenere due Lectiones Magistrales destinate ai Docenti di ogni ordine e grado, della durata minima cadauna di 60 minuti, da realizzare online. Gli incontri, organizzati su piattaforma e-learning, messa gentilmente a disposizione dall’Istituto Superiore Guido Parodi di Acqui Terme, permetteranno ai docenti di ottenere la certificazione di formazione.

I vincitori selezionati dalla 56ª edizione del Premio Acqui Storia sono i seguenti:

SEZIONE STORICO SCIENTIFICA

Cuzzi Marco – Seicento giorni di terrore a Milano. Vita quotidiana ai tempi di Salò, Neri Pozza Edizioni

Pinto Carmine – Il brigante e il generale. La guerra di Carmine Crocco e Emilio Pallavicini di Priola, Laterza Editori

SEZIONE STORICO DIVULGATIVA

Fabbri Fabio – L’alba del Novecento. Alle radici della nostra cultura, Editori Laterza

SEZIONE ROMANZO STORICO

Malaguti Paolo – Piero fa la Merica, Giulio Einaudi Editore

Marazza Marina – Le due mogli di Manzoni, Solferino Editore

SEZIONE RAGAZZI

Racca Enrico – L’estate dei ribelli. Una storia della Resistenza. Giangiacomo Feltrinelli Editore

Gli incontri, coordinati dall’Ufficio Cultura del Comune di Acqui Terme, avranno inizio il 18 gennaio p.v., data di inizio del ciclo di conferenze che seguirà il seguente programma:

Giovedì 18 gennaio 2024 – ore 17.00

Fabio Fabbri – L’alba del Novecento. Alle radici della nostra cultura, Editori Laterza (Vincitore sezione storico divulgativa – 56ª edizione Premio Acqui Storia)

Lezione n. 1: “L’Italia dalla Grande Guerra al fascismo. Le origini della guerra civile”

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/xtu-yxhe-zye

Giovedì 25 gennaio 2024 – ore 17.00

Marco Cuzzi – Seicento giorni di terrore a Milano. Vita quotidiana ai tempi di Salò, Neri Pozza Edizioni (Vincitore sezione storico scientifica – 56ª edizione Premio Acqui Storia)

Lezione n. 1: Collaborazionista, razzista, rivoluzionaria, violenta, illusa, a sovranità limitata: la Repubblica Sociale Italiana

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/sky-ojzc-cxq

Giovedì 1 febbraio 2024 – ore 17.00

Marina Marazza – Le due mogli di Manzoni, Solferino Editore (Vincitrice sezione romanzo storico – 56ª edizione Premio Acqui Storia)

Lezione n. 1: “Quando Balzac fu ospite nel salotto rosso di casa Manzoni: L’avventura della quarantana, Manzoni editore di se stesso”

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/xzv-xmws-ioy

Giovedì 8 febbraio 2024 – ore 17.00

Marco Cuzzi – Seicento giorni di terrore a Milano. Vita quotidiana ai tempi di Salò, Neri Pozza Edizioni (Vincitore sezione storico scientifica – 56ª edizione Premio Acqui Storia)

Lezione n. 2: I 600 giorni di terrore di Milano: Salò nel capoluogo lombardo (illustrazione del libro vincitore Acquistoria 2023)

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/fhe-kxyz-rhn

Giovedì 15 febbraio 2024 – ore 17.00

Marina Marazza – Le due mogli di Manzoni, Solferino Editore (Vincitrice sezione romanzo storico – 56ª edizione Premio Acqui Storia)

Lezione n. 2: “Don Lisander pollice verde: Manzoni possidente, fattore, vigneron e bachicultore”

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/npy-oavt-wha

Giovedì 22 febbraio 2024 – ore 17.00

Fabio Fabbri – L’alba del Novecento. Alle radici della nostra cultura, Editori Laterza (Vincitore sezione storico divulgativa – 56ª edizione Premio Acqui Storia)

Lezione n. 2: “L’alba del Novecento. Alle radici della nostra cultura”

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/aya-gkdc-cza

Giovedì 29 febbraio 2024 – ore 17.00

Enrico Racca – L’estate dei ribelli. Una storia della Resistenza. Giangiacomo Feltrinelli Editore (Vincitore sezione Ragazzi – 56ª edizione Premio Acqui Storia)

Lezione n. 1: “L’estate dei ribelli. Un viaggio fra invenzione e storia alla scoperta del “partigiano Nuto”

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/bzq-brua-tbf

Giovedì 7 marzo 2024 – ore 17.00

Paolo Malaguti – Piero fa la Merica, Giulio Einaudi Editore (Vincitore sezione romanzo storico – 56ª edizione Premio Acqui Storia)

Lezione n. 1: Il “caso Graziani”: un incidente/omicidio tra Grande Guerra e ventennio fascista

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/dkc-kisr-ekd

Giovedì 14 marzo 2024 – ore 17.00

Carmine Pinto – Il brigante e il generale. La guerra di Carmine Crocco e Emilio Pallavicini di Priola, Laterza Editori (Vincitore sezione storico scientifica – 56ª edizione Premio Acqui Storia)

Lezione n. 1: “La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti”

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/tms-txfk-qdf

Giovedì 21 marzo 2024 – ore 17.00

Paolo Malaguti – Piero fa la Merica, Giulio Einaudi Editore (Vincitore sezione romanzo storico – 56ª edizione Premio Acqui Storia)

Lezione n. 2: La migrazione veneta in Brasile: dall’autonarrazione all’autocensura

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/znz-kauf-qbq

Giovedì 28 marzo 2024 – ore 17.00

Enrico Racca – L’estate dei ribelli. Una storia della Resistenza. Giangiacomo Feltrinelli Editore (Vincitore sezione Ragazzi – 56ª edizione Premio Acqui Storia)

Lezione n. 2: “Raccontare Storie per raccontare la Storia”

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/ckj-mczq-msa

Giovedì 11 aprile 2024 – ore 17.00

Carmine Pinto – Il brigante e il generale. La guerra di Carmine Crocco e Emilio Pallavicini di Priola, Laterza Editori (Vincitore sezione storico scientifica – 56ª edizione Premio Acqui Storia)

Lezione n. 2: “La guerra per l’Italia. Nazionalismo in guerra”

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/eot-cxvc-sxg

Gli Autori sopra indicati terranno due conferenze online ciascuno, come da calendario sopra indicato: saranno ammessi 250 docenti per lezione. Sul programma, reperibile anche all’indirizzo www.acquistoria.it , accanto ad ogni lezione è stato indicato il link per partecipare (sarà sufficiente scaricare il calendario sul pc, cliccare sul link oppure copiarlo sulla barra dell’indirizzo web e compilare il modulo che la piattaforma proporrà per accedere – modulo che dovrà essere compilato/firmato al termine della conferenza).

I partecipanti sono pregati di inviare una mail di conferma di partecipazione (indicando Autore, data e titolo delle conferenze alle quali gradisce partecipare) all’indirizzo info@acquistoria.it

L’Acqui Storia è uno dei più prestigiosi premi letterari del panorama culturale italiano ed internazionale, senz’altro il maggiore per quanto riguarda la storia sui libri, al cinema ed in Tv e continua ad essere sostenuto dagli enti promotori: la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, massimo ente finanziatore del premio, la Regione Piemonte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, il Comune di Acqui Terme, Assessorato alla Cultura, cui fa capo la concreta organizzazione della manifestazione.

È importante segnalare il prestigio che il Presidente della Repubblica ha voluto conferire alla manifestazione assegnando al Premio Acqui Storia, a partire dalla 42ª edizione, una speciale medaglia presidenziale in fusione di bronzo, che riproduce la sua firma autografa, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il Premio Acqui Storia, il più importante non solo in Italia ma in tutta Europa per i libri di argomento storico, ha anche ricevuto, per ogni edizione, il patrocinio del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei Deputati e del Ministero della Cultura.