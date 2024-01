Un uomo si aggira con fare sospetto nei pressi di piazza Libertà. I Carabinieri del NORM lo fermano e lo perquisiscono. È un 33enne, senza fissa dimora, ha con sé solo uno zaino. Dentro, 31 grammi di hashish. La situazione è ancora più sospetta. I Carabinieri gli chiedono dove dorma, se sia in transito o abbia un posto in zona. Lui dice di avere soggiornato presso la Caritas. Gli viene chiesto se abbia altro stupefacente. Ce l’ha e non poco: circa un chilo. Dice di averlo trovato in un parcheggio e di avere pensato di conservarlo per farne uso personale.

I Carabinieri lo conducono nel luogo dove dice di averlo nascosto. È un boschetto, dove i rami fitti rendono difficoltoso addentrarsi. Quindi il ritrovamento: 8 panetti di hashish per quasi un chilo di peso complessivo.

I Carabinieri lo arrestano e lo portano davanti al Tribunale di Alessandria per il giudizio direttissimo. Viene sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre le indagini proseguiranno per accertare la provenienza dell’ingente quantità di droga e le eventuali ulteriori responsabilità dell’uomo e di altri attualmente ignoti.