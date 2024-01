Il progetto viaggiAMO con I LIBRI, quest’anno alla V edizione, prevede come sempre anche un corso di formazione con incontri online rivolti ad insegnanti, educatori, bibliotecari (max. 100 iscritti). Anche per questa edizione abbiamo la collaborazione con la rivista Andersen, il più noto e diffuso mensile italiano di informazione sui libri per bambini e ragazzi, la scuola e le politiche di

promozione culturale dell’infanzia, con una selezione di qualificati professionisti nell’ambito della formazione e con una scelta molto attenta di case editrici specializzate in letteratura per ragazzi.

Sono ancora disponibili alcuni posti.