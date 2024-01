Paura nella notte per il conducente di un’autovettura che, a seguito della perdita di controllo, si è ribaltata lungo una strada scarsamente illuminata in zona Monleale alto.

I Carabinieri di Viguzzolo, intervenuti per prestare soccorso, hanno trovato il giovane scosso ma in buone condizioni. Per sua fortuna, nonostante la rocambolesca disavventura, è uscito illeso dall’incidente.