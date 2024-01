Parte il contro alla rovescia per la settimana del Carnevale a Diano Marina, il cui programma è stato ufficializzato oggi in conferenza stampa in presenza del Sindaco Cristiano Za Garibaldi, del Consigliere Gianluca Gramondo, del Presidente della Famia Dianese Roberto Sessa, della vice Presidente Emanuela Cerato e del Presidente onorario Aldo Gramondo.

I preparativi fervono all’interno del ‘Capannone dei Sorrisi’, dove dal mese di ottobre si adoperano i soci della Famia Dianese, impegnati nella realizzazione degli attesissimi carri allegorici, e non solo. Si comincia con “Il Carnevale si ama” programmato per sabato 10 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 20.00, quando due carri sfileranno lungo le vie del centro di Diano Marina: uno dei due carri riprodurrà fedelmente il palco di Sanremo, mentre il secondo carro è ispirato alla maschera in tessuto di Sciaratto, mascotte della Famia Dianese, che si muoverà tra il pubblico durante la manifestazione. La maschera della mascotte, realizzata in tessuto, è stata disegnata dalla vice Presidente della Famia Dianese Emanuela Cerato e realizzata con il supporto tecnico delle sarte del Carnevale di Viareggio, ottenendo nel 2023 il Marchio di Impresa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il carro che riprende la scenografia televisiva sanremese, offrirà il giusto scenario per l’esibizione di Ivana Spagna, cantautrice italiana che non ha bisogno di presentazioni. Sullo stesso palco di esibiranno anche gli artisti locali Alo, Garibaldi e Mr Myine in una serata interamente dedicata alla musica italiana. Non a caso “La scelta del nome Il Carnevale Si “Ama” è dovuta al fatto che il carro e la serata sono dedicati al noto presentatore del Festival (Amadeus)” spiega il Presidente della Famia Dianese, “che presenta quest’anno il suo ultimo Festival. La serata del 10 febbraio 2024 coincide infatti con la serata finale della 74esima edizione del Festival”.

Martedì 13 febbraio (Martedì Grasso) i più piccoli saranno protagonisti della Festa in Maschera per bambini, che si terrà in piazza Martiri della Libertà dalle 16.00 alle 19.00, con animazione per bambini “Gonfiabili”, bugie, bibite e palloncini in regalo ai partecipanti.

Si arriva a domenica 18 febbraio, il giorno più atteso, dedicato alla sfilata dei 7 carri allegorici. A partire dalle ore 8.00 i carri verranno posizionati nel centro di Diano Marina, affinché cittadini e turisti possano scoprire lo sviluppo dei temi scelti per questa edizione del Carnevale dianese: La Sirenetta, Barby, Dimmi Harry Potter…senza dirmi Harry Potter, UP, Sanpeotti e Rebatta Buse Vs Dei, Carro di Sciaratto e Palco SI AMA Palco su Ruote. Quest’ultimo resterà fermo in piazza del Comune e verrà utilizzato da Luca Valentini e Carmine Esposito per presentare l’evento e ospitare le autorità. Alle 10.00 appuntamento con trampolieri, Fortunello e Marbella e la mascotte Sciaratto per il Carnevale dei bambini e si continua con la premiazione della maschera e della vetrina più bella alle ore 12.00 in piazza Martiri della Libertà. A partire dalle 14.00 i carri sfileranno per le vie del centro, accompagnati come di consueto dai gruppi mascherati con i costumi dedicati al tema di ciascun carro. Saranno presenti anche alcune Associazioni provenienti dal Golfo dianese, che accorreranno a Diano Marina per partecipare alla premiazione finale del Gruppo o della Maschera più bella, prevista per le ore 17.00 e di Miss Carnevale. Non mancheranno la postazione per il deejay set su ogni carro, ballerine brasiliane e rappresentanti di diverse scuole di ballo.

“Tre giornate dedicate al divertimento, allo spettacolo e alla musica, che a febbraio coloreranno le vie del nostro centro cittadino” dice il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “Sono felice di poter presentare le novità di quest’anno, alle quali la Famia Dianese, l’Amministrazione e gli uffici hanno lavorato per poter offrire al pubblico nuove forme di intrattenimento e importanti occasioni di aggregazione adatte a grandi e piccini. Auguro un buon carnevale a tutti i cittadini, a commercianti e albergatori e soprattutto ai turisti che ogni anno scelgono Diano Marina per assistere a questa importante manifestazione”.

“Siamo sempre contenti di collaborare con questa storica associazione” dichiara il Consigliere Gianluca Gramondo. “Il nostro Carnevale è sempre più ricco e caratteristico grazie al fondamentale lavoro della Famia Dianese e anche grazie a Regione Liguria, che patrocina l’evento e che ringraziamo per aver creduto in noi anche in questa circostanza, valorizzando ancor più questa storica iniziativa, un carnevale che ogni anno cresce sempre di più e di cui tutta la città è orgogliosa. Ringraziamo soprattutto i 150 soci della Famia Dianese, che per quasi 5 mesi si riuniscono giorno e notte nel Capanno dei Sorrisi per creare questi giganti di cartapesta, ferro e polistirolo”.

“Abbiamo cercato di ampliare i festeggiamenti per questo importante momento” racconta il Presidente della Famia Dianese Roberto Sessa “invitiamo tutti a partecipare al Carnevale dianese e anche a venirci a trovare al Capanno dei Sorrisi, dove se siete fortunati troverete anche un po’ di farinata da condividere in allegria”. “Da due o tre anni abbiamo aperto le porte anche ai giovanissimi” aggiunge la vice Presidente Emanuela Cerato “accogliendo i bambini delle scuole per sensibilizzare i più giovani e coinvolgerli nei preparativi del Carnevale. Lavorano con noi e si portano a casa un piccolo oggetto realizzato durante la visita”. Il Presidente onorario Aldo Gramondo è stato felice di ricordare che “il Carnevale dianese esisteva già prima della Guerra, quando il Carnevale arrivava con il treno, con alcuni personaggi che si sono adoperati per garantire i festeggiamenti almeno fino al 1969, anno della fondazione della Fami Dianese che da allora organizza il Carnevale di Diano Marina”.

Sabato 10 febbraio 2024 – Dalle 16.30 alle 20.00 nel centro cittadino

“Il Carnevale si ama”

Uscita di 2 carri allegorici e esibizione dal vivo di Ivana Spagna, Alo, Garibaldi e Mr Myine.

Martedì 13 febbraio 2024 – Dalle 16.00 alle 19.00 in piazza Martiri della Libertà

Festa in Maschera per bambini con animazione per bambini “Gonfiabili” bugie e bibite

Domenica 18 febbraio 2024 – A partire dalle 8.00 nelle vie del centro

Carnevale di Diano Marina

Ore 10.00 Carnevale dei bambini con esibizione di trampolieri e Fortunello/Marbella e mascotte Sciaratto

Ore 12.00 Premiazione della maschera più bella e premiazione della vetrina più bella

Ore 14.00 inizio sfilata Carri e gruppi folkloristici

Ore 17.30 circa premiazione maschere e di Miss Carnevale