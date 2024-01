Al via il nuovo progetto di pronto intervento per lavori di piccola manutenzione per il decoro urbano. Due addetti, prima destinati ai servizi cimiteriali della città di Imperia (ora gestiti da una nuova Società esterna), sono stati assegnati all’arredo del territorio comunale, attraverso il restauro di panchine, ringhiere e bacheche ridotti in cattive condizioni e all’ubicazione di nuovi cestini pubblici.

“È partita una vera e propria campagna di decoro urbano, sia nel centro cittadino che nelle frazioni. Sono tanti i piccoli lavori di manutenzione e decoro programmati dal settore Qualità Urbana del Comune di Imperia, che hanno lo scopo di rendere la città più curata ed accogliente. In quest’ottica, abbiamo incaricato due nostri operai che presteranno il loro servizio, non solo al centro cittadino, ma anche in tutte le frazioni. Già da questa settimana i primi sopralluoghi, siamo partiti da Ponente con il borgo di Poggi e proseguiremo di frazione in frazione.”- commenta l’assessore all’Arredo Urbano Ester D’Agostino