Sopralluogo questa mattina del consigliere Andrea Landolfi, delegato dal sindaco Claudio Scajola all’Osservatorio Meteorologico, accompagnato dai tecnici del Comune, nei locali della struttura di Piazza Roma.

L’incontro è stato anche utile per approfondire, con il contributo dell’Associazione “Amici dell’Osservatorio”, le necessità per rendere pienamente operativa la stazione storica.

“Lo stupore e fascino della storicità di questo luogo ci ha lasciato senza parole. Per sfruttarlo al 100% richiede alcuni piccoli interventi di manutenzione. Per questo motivo la proposta che ho intenzione di portare avanti è promuovere l’Osservatorio come nuova offerta didattica da offrire alle scuole della città, ma anche di tutta Italia, ricercando all’esterno bandi e risorse per questo scopo.” – commenta il consigliere Andrea Landolfi

L’Osservatorio Meteorologico e Sismico, attivo dal 1875, è uno tra i più antichi e longevi osservatori meteorologici e sismici al mondo. Una eccellenza italiana che ha ottenuto lo scorso anno il riconoscimento dalla World Meteorological Organization, entrando a far parte delle stazioni storiche a livello mondiale per aver fornito e registrato per oltre un secolo dettagliate ed importanti informazioni sul tempo atmosferico di questa città.