Mattinata di sopralluoghi, quella di ieri per il sindaco Claudio Scajola in alcuni cantieri PNRR sul territorio comunale. Nel dettaglio, il primo cittadino di Imperia ha visitato i lavori di riqualificazione dell’ex capannone militare di Borgo Prino, dell’Ex Salso a Borgo Marina e dei giardini Winter nei pressi dell’ex stazione di Porto Maurizio.

Per quanto riguarda i lavori al Prino, sono terminati gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza antisismica sul fabbricato e sulla copertura, comprensivi anche di riqualificazione energetica. Si sta procedendo ora al restyling completo delle facciate e degli interni, al recupero degli originali portoni in legno e alla posa dei nuovi serramenti.

L’allestimento interno permetterà di rifunzionalizzare il capannone, che diventerà così una pertinenza del vicino campo di atletica, anche grazie alla presenza di una pista di riscaldamento interna. La fine dei lavori è prevista tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate.

Stessa tempistica per i lavori di restauro e riqualificazione funzionale dell’immobile industriale “Ex Salso” a Borgo Marina. Oggetto dei lavori, che si stanno avviando alla conclusione, è la corte interna del fabbricato, con l’obiettivo dell’uso degli spazi ai fini culturali e sociali, quale grande piazza coperta per eventi.

Per i giardini Winter, passati al Comune nell’aggiornamento del contratto stipulato con Ferrovie per la cessione del sedime dismesso, i lavori di recupero partiti in questi giorni rientrano nel più ampio lavoro dei “pettini”, il progetto che prevede l’estensione di nuovi tratti ciclabili all’interno del tessuto cittadino e la sistemazione di aree adiacenti ala pista ciclabile in corso di realizzazione. L’attività di pulizia profonda dell’area avviata in queste ore ha permesso il recupero della fontana e di alcuni vialetti, che erano stati assorbiti dalla vegetazione incolta.

“Il tema della rigenerazione urbana ci sta particolarmente a cuore ed è da sempre una priorità della nostra Amministrazione. Abbiamo lavorato sulle progettazioni, che sono state riconosciute valide e quindi finanziate con risorse importanti da Stato ed Europa. Molti luoghi finiti nell’abbandono da decenni stanno rinascendo e saranno al servizio della nostra comunità, con un indubbio miglioramento della qualità di chi vive a Imperia e dei turisti, sempre più numerosi, che la scoprono e se ne innamorano. Tra la primavera e l’estate confidiamo di restituire alla città tanti spazi riqualificati, per essere vissuti e contribuire alla crescita di Imperia”, commenta il sindaco Claudio Scajola.