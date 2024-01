Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Sanremo, personale della Squadra Volante procedeva all’arresto un 22enne cittadino italiano responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari, misura cautelare già disposta dal GIP del Tribunale di Imperia in seguito ai numerosi reati contro il patrimonio commessi dal giovane negli ultimi mesi dell’anno trascorso, e attribuitigli a seguito di attività di polizia giudiziaria effettuata da personale dipendente.

L’intensa e continua attività d’indagine posta in essere dal personale di polizia, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale e private, permetteva di attribuire al giovane il furto di generi alimentari oltre a numerosi cellulari e portafogli. Nonostante la notifica del provvedimento cautelare il giovane violava ripetutamente gli obblighi di permanenza in casa denotando così un atteggiamento non rispettoso della legalità, tanto che gli Agenti di Polizia lo hanno tratto in arresto.

L’udienza di convalida celebrata nella mattinata del 10 gennaio u.s. ha visto la condanna del reo a 9 mesi e la sottoposizione agli arresti domiciliari.