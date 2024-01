Sabato 27 gennaio 2024 a Stazzano presso il Salone Parrocchiale alle ore 21:00 si replicherà il saggio teatrale “Sarchiapone alla Bavarese, in salsa comica”.

L’ingresso è libero ed a offerta. Il ricavato dello spettacolo verrà devoluto alla Misericordia di Stazzano Odv, associazione ONLUS, nata a Stazzano nel 1968 che fornisce assistenza sanitaria, soccorso, formazione, ecc. e che lo utilizzerà per la revisione di tutti gli apparati delle ambulanze.

Lo spettacolo dal titolo “Sarchiapone alla bavarese in salsa comica” è il saggio teatrale del corso di recitazione “Vivi il teatro” che si è tenuto da marzo fino a giugno 2023 nelle ex Scuole Elementari, in via Giani 18 a Serravalle Scrivia. Tale corso è stato organizzato dall’associazione teatrale “I Mancini del Quarto”, in collaborazione con l’associazione “Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia” e con il patrocinio del Comune di Serravalle Scrivia. Gli organizzatori auspicano che questa interessante iniziativa didattica e culturale possa avere seguito anche negli anni a venire.

Il tema del saggio si rifà ai grandi dello spettacolo, da Karl Valentin a Walter Chiari una improbabile contaminazione tele-teatrale e mitteleuropea, rigorosamente in salsa comica, ovvero breve messinscena di sketch tratti dall’opera del grande drammaturgo tedesco sull’eco di quella televisione che ci faceva molto ridere nel secolo scorso.