Un uomo di quarantasei anni, nel primo pomeriggio di ieri, è stato colto in flagranza di reato dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza, mentre cedeva sostanza stupefacente. Gli operatori della Polizia di Stato, dopo aver assistito alla cessione, procedevano al controllo dell’abitazione e della cantina di pertinenza dell’appartamento a disposizione dell’uomo sita in una via cittadina. All’esito degli accertamenti il soggetto, noto agli Uffici di Polizia per reati specifici, veniva trovato in possesso di 54.90 g di cocaina, materiale atto al confezionamento, e la somma totale di euro 3180 suddivisa in banconote di vario taglio.

Il reo veniva tratto in arresto dal personale del Commissariato di Voghera e, all’esito dell’udienza di convalida veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.