Approvato questa mattina in Giunta Comunale lo studio di fattibilità per il Peba 2024, che prevede il rifacimento del marciapiede di Viale Matteotti a partire dalla zona dei Due Leoni sino a raggiungere il Palazzo Ex Catasto. Inoltre verranno rinnovati i marciapiedi all’incrocio di Via Agnesi e Piazzetta De Negri e tra Piazzetta de Negri e Via Don Minzoni. L’Amministrazione Comunale ha previsto un investimento di circa 145 mila euro.

“Prosegue la nostra programmazione annuale di messa in sicurezza dei marciapiedi cittadini e di eliminare le barriere architettoniche presenti. Questi nuovi marciapiedi si vanno ad aggiungere a quelli già conclusi precedentemente, da Via della Repubblica a Viale Matteotti, fino ad arrivare al cantiere ancora in corso del Peba 2023, alla Pensilina di Porto Maurizio. Andiamo quindi in prosecuzione con gli interventi già in corso e partiremo da subito con il Peba 2024, per cercare di risolvere il prima possibile queste problematiche, che riteniamo di assoluta urgenza.”– commenta l’assessore all’Arredo Urbano, Ester D’Agostino