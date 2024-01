In occasione delle Festività Natalizie 2023/24 la Confcommercio del Golfo Dianese ha rinnovato il suo impegno e il suo contributo nella creazione del giusto clima natalizio. Il concorso “Vota l’albero”, che coinvolge le scuole del comprensorio, è sempre molto apprezzato sia dai bambini che realizzano le decorazioni natalizie, sia da turisti e residenti che votano le opere realizzate, che vengono esposte in piazza Martiri della Libertà, davanti all’ingresso del palazzo comunale. Gli alberi di Natale, addobbati dagli alunni nei mesi scorsi, sono stati donati dalla Confcommercio, che ha scelto di utilizzare alberi vivi, per poi ripiantarli in diversi comuni dell’entroterra a conclusione del concorso. Il progetto ha coinvolto con entusiasmo alunni e insegnanti delle scuole di tutti i gradi/livelli dai nidi alle medie: Asilo nido Comunale G. Canepa di Diano Marina, Scuola elementare di Diano Castello, Scuola elementare di Via Biancheri a Diano Marina, Scuola elementare di Villa Scarsella a Diano Marina, Scuola media di Diano Marina, Asilo nido Suore della SS Annunziata, Scuola Primaria Alba Filipponi di San Bartolomeo al Mare, L.E.T. Laboratorio Educativo Territoriale.

I premi, uguali per tutti i vincitori, sono stati predisposti grazie al contributo economico del Comune di Diano Marina e dei commercianti di Diano Marina, che hanno così ringraziato maestre e alunni per l’impegno con il quale hanno realizzato gli addobbi natalizi, utilizzando materiale riciclato o plastic free. La consegna dei premi – costituiti da materiale didattico e contributo economico – è avvenuta questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Diano Marina, con il Sindaco Cristiano Za Garibaldi, l’Assessore alla Cultura Sabrina Messico e la rappresentante di Confcommercio Alessia Bosio. Il terzo premio è stato consegnato alla Scuola Elementare di Diano Castello mentre il primo posto è stato riconosciuto a parimerito all’Asilo nido comunale Canepa di Diano Marina e all’Asilo nido Suore della SS Annunziata. Gratificate comunque tutte le scuole coinvolte, in un momento di festa in nome della condivisione, con una speciale attenzione alla sostenibilità ambientale dell’iniziativa.