In seguito all’approvazione del nuovo regolamento della Consulta Giovanile del Comune di Alessandria, da oggi fino al 15 febbraio 2024 è possibile, per gli interessati che abbiano i requisiti per farne parte, inviare la propria candidatura.

“Il nuovo regolamento è frutto di un prezioso lavoro di collaborazione con le realtà giovanili del territorio” – sottolinea l’Assessora alle Politiche Giovanili Vittoria Oneto – “anche attraverso il progetto POLIS – La città parte da noi all’interno del quale un gruppo di giovani si è attivato in un percorso formativo e partecipativo per rispondere all’esigenza di ricreare in città uno strumento amministrativo gestito dalle Giovani e dai Giovani di Alessandria, ampliandone la possibilità di adesione. La rielaborazione del precedente regolamento ci consente di rendere finalmente attiva la Consulta Comunale Giovanile”.

La Consulta Giovanile è organismo consultivo dell’Amministrazione Comunale che integra e arricchisce le proposte degli organi del Comune con l’apporto delle sue competenze specifiche. A tale fine può esprimere pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa, relativamente agli atti dell’Amministrazione Comunale e all’attività dei servizi inerenti le tematiche giovanili.

La Consulta si propone come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili, come ad esempio: scuola, università, mondo del lavoro, cultura, sport, tempo libero, politiche sociali. Raccoglie informazioni, direttamente, con ricerche autonome, o avvalendosi delle strutture comunali. Promuove incontri. Coadiuva le realtà associative che la compongono nell’organizzazione e nella promozione di eventi. Raccoglie e comunica all’Amministrazione bisogni e istanze dei giovani alessandrini e stimola la partecipazione attiva dei giovani in progetti e iniziative per valorizzare il territorio. Promuove l’implementazione del modello di Amministrazione condivisa, attraverso l’uso dei patti di collaborazione, per favorire l’attivazione dei giovani in azioni di cura dei beni comuni della città, da realizzare in collaborazione con il Comune di Alessandria.

È possibile far pervenire le designazioni scegliendo una delle seguenti modalità:

a mano all’Ufficio Protocollo (Palazzo Comunale, Piazza della Libertà n. 1 – Da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00);

tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunedialessandria@legalmail.it (nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura Consulta Comunale Giovanile”).

Per ulteriori informazioni e per la modulistica si consulti il seguente link:

https://www.comune.alessandria.it/amministrazione/consulta-comunale-giovanile