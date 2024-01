Il Comune di Diano Marina ha aperto il bando per l’assegnazione del Bonus Centri estivi 2023, relativo all’assegnazione di contributi a parziale rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per scuole estive, iniziative sportive, centri ricreativi e culturali di bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 17 anni, nel periodo giugno-settembre 2023.

Il fondo assegnato al Comune di Diano Marina è di € 4.527,40 come da decreto del 24/7/23 del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. La misura non è cumulabile con con altri contributi o rimborsi eventualmente percepiti per la medesima finalità.

I principali criteri per presentare la domanda sono i seguenti: residenza anagrafica nel Comune di Diano Marina al momento della presentazione della domanda, minori iscritti ai centri estivi di età compresa tra i 4 e i 17 anni, nuclei familiari con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, nucleo familiare monogenitoriale impegnato in attività lavorativa, ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 €, frequenza di almeno un mese alle attività svolte da centri estivi nel periodo compreso tra giugno e settembre 2023 e partecipazione ad attività proposte da centri estivi che abbiano presentato la SCIA e che abbiano svolto le attività educativo o sportive o ricreative nell’ambito di uno dei Comuni afferenti l’ATS n.12.

Per la definizione del contributo sono state considerate due fasce ISEE: ISEE fino a 30.000,00 € erogazione fino a un massimo del 50% delle spese complessivamente sostenute e documentate e ISEE da 30.001,00 € a 50.000 € erogazione fino a un massimo del 25% delle spese complessivamente sostenute e documentate.

Le famiglie interessate potranno presentare le domande dal 15/01/24 al 26/02/24 alle ore 12.00 con le seguenti modalità:

– via posta elettronica certificata (PEC) all’Ufficio Protocollo: protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it

– a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo : Comune di Diano Marina – Settore Istruzione Piazza Martiri della Libertà, 3 – 18013 Diano Marina (IM)