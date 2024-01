L’Amministrazione del Comune di Vallecrosia, in occasione dell’80° anniversario dell’istituzione del Campo di Concentramento provinciale per Ebrei e familiari dissidenti/renitenti alla leva nella R.S.I. (istituito a Vallecrosia nel febbraio 1944), ha organizzato l’evento come meglio di seguito specificato:

26 GENNAIO 2024

Ore 9.30

Presso il cippo “ex Campo di Concentramento” di Via San Rocco, commemorazione del Giorno della Memoria, con partecipazione delle scolaresche del CNOS-FAP e dell’Istituto Comprensivo A. Doria di Vallecrosia, del Prof. Gian Paolo Lanteri, e la presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose.

LA CITTADINANZA TUTTA È CORDIALMENTE INVITATA A PARTECIPARE