Alla guida di un autoarticolato ha urtato due autovetture in sosta, provocando danni rilevanti e si è allontanato: questo è quanto accaduto giovedì 18 gennaio alle ore 16 circa nella centralissima via Oddone.

L’autoarticolato condotto da un cinquantasettenne residente in città, nel percorrere la via, ha impattato due autovetture in sosta, fortunatamente con nessuna persona a bordo, provocando ingenti danni ad una delle due.

La Polizia Locale allertata dal numero unico d’emergenza 112, è intervenuta immediatamente sul posto e con l’ausilio delle testimonianze raccolte e delle telecamere presenti in zona, dopo poco meno di un’ora ha rintracciato il mezzo allontanatosi nei pressi della Cittadella.

Inequivocabile il coinvolgimento del veicolo anche per la corrispondenza delle parti staccatesi e raccolte sul luogo dell’incidente così come il manifesto stato di ebbrezza alcolica in cui versava il conducente.

Tenendo conto che il codice della strada prevede per i conducenti di tale categorie di veicoli il divieto assoluto di guidare dopo avere assunto sostanze alcoliche e quindi un tasso pari a 0, il conducente è stato accompagnato presso il Comando ed è stato accertato un elevatissimo tasso alcolemico.

L’autoarticolato è poi affidato al titolare dell’impresa di autotrasporto, con sede in Lombardia, nel frattempo giunto in città.

Il conducente, deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di elevata ebbrezza alcolica, oltre alla revoca della patente, nel frattempo ritirata dagli operatori della Polizia Locale, rischia, secondo la normativa vigente, il licenziamento per giusta causa.