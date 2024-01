Un momento di incontro per salutare i dipendenti in concedo pensionistico nell’anno appena concluso. E’ questo il significato della“Festa”, che si è svolta oggi, 22 gennaio, in sala Biribissi.

Il presidente e amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo e i consiglieri avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita hanno consegnato le medaglie ai dipendenti, che hanno terminato il loro iter lavorativo, ringraziandoli per l’impegno profuso.

“Nel ringraziare i nostri dipendenti, che ci lasciano per il meritato riposo, guardiamo con entusiasmo all’anno che ci attende, rinnovando lo spirito di gruppo che contraddistingue la nostra azienda. Le sfide sono molte ma il lavoro di squadra e l’orgoglio di far parte di un’azienda tanto prestigiosa deve essere un motivo di ulteriore stimolo per raggiungere gli importanti obbiettivi che ci attendono.” Ha sottolineato il Presidente e Amministratore Delegato, dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita.

Nella foto i componenti del Cda con alcuni dei sette dipendenti premiati.