Nella mattina del 17 gennaio un equipaggio della Squadra volante ha arrestato un cittadino francese di 38 anni in quanto pendeva a suo carico un ordine di carcerazione per l’esecuzione di una pena di 2 anni di reclusione.

Durante le prime ore di oggi giungeva alla Sala Operativa del Commissariato di P.S. di Sanremo una telefonata tramite 112 Numero Unico di Emergenza con la quale una signora richiedeva intervento urgente perché nel garage di pertinenza della propria abitazione nella zona di Bussana vi era un uomo che vi dimorava, senza esserne autorizzato.

Giunto tempestivamente sul posto, il personale della Squadra volante procedeva all’identificazione dello sconosciuto segnalato dalla proprietaria dell’abitazione.

Dai controlli effettuati attraverso la Banca Dati è emerso a carico dell’uomo, risultato poi essere un cittadino francese di 38 anni senza fissa dimora in Italia, un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena di due anni per reati predatori commessi nella città di Savona.

L’uomo veniva accompagnato presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Sanremo per gli atti di rito, quindi veniva deferito all’A.G. per la violazione di domicilio. Successivamente era condotto presso il carcere di Valle Armea per l’espiazione della pena.