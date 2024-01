Importante investimento della Regione a favore dei negozi di vicinatoLa Regione ha pubblicato la graduatoria dei Comuni che si sono aggiudicati i fondi regionali dedicati ai progetti strategici dei Distretti Diffusi e Urbani del Commercio. Sono 35 i distretti finanziati, per un ammontare complessivo di € 8.741.777,31.

Al Comune di Acqui Terme sono stati finanziati € 286.300,00 su una cifra richiesta di € 312.500,00 di cui € 250.000,00 per gli investimenti in conto capitale ed € 36.300,00 per spese in conto corrente.Il Sindaco Danilo Rapetti e l’Assessore al Commercio Dott. Michele Gallizzi commentano l’iniziativa: “esprimiamo tutta la soddisfazione, a nome dell’Amministrazione Comunale, per l’approvazione del progetto di rigenerazione di Corso Bagni.Il progetto contribuirà a migliorare la qualità del paesaggio di Corso Bagni. La finalità principale è di completare quanto già avviato provvedendo a valorizzare i percorsi pedonali esistenti concentrandosi su diversi aspetti (pavimentazioni, verde urbano, sedute, elementi attrattivi), con la volontà di proporre una riqualificazione e rigenerazione urbana completa, che sia in grado di riflettersi su un miglioramento globale della qualità paesaggistica del sito e quindi anche sulla sua valenza commerciale. Ringraziamo la Regione Piemonte che, grazie ai Distretti, ha saputo elaborare una strategia vincente per valorizzare il commercio di vicinato e anche promuovere opportunità di rigenerazione urbana, di attrattività turistica e di sviluppo economico per il nostro comune. Non possiamo fare altro che congratularci con l’Assessore al Commercio-Turismo-Cultura Vittoria Poggio e con il Dirigente Claudio Marocco, perché la misura dei distretti attuata a fine 2020 è il più grande investimento degli ultimi anni sul commercio di prossimità per un assetto economico che costituisce buona parte dell’ossatura economica delle nostre città. Siamo felici dell’esito positivo che il progetto del Distretto del Commercio di Acqui Terme ha ottenuto. E’ merito di un significativo lavoro di squadra della cabina di regia del distretto, capitanata dal Comune di Acqui e dalle Associazioni di Categoria, che ringraziamo molto per l’ottimo lavoro svolto.”

“Anche il Distretto di Acqui Terme potrà finalmente far crescere l’immagine complessiva della rete commerciale, mettendo a disposizione una parte del finanziamento regionale emanando un bando specificamente dedicato alle imprese. L’elaborazione del testo del bando sarà uno dei primi obiettivi su cui lavoreremo con l’inizio del 2024, quando negli incontri della Cabina di Regia di cui facciamo parte insieme al Comune metteremo a disposizione tutte le nostre competenze maturate in questi anni di sviluppo dei Distretti” dichiarano congiuntamente Manuela Ulandi, Segretaria Provinciale Confesercenti e Alice Pedrazzi, Direttore Generale della Confcommercio della provincia di Alessandria.Le Associazioni di Categoria, orgogliose per l’approvazione del progetto di Acqui Terme da parte della Regione, ringraziano il Sindaco Danilo Rapetti, il Vice Sindaco Alessandro lelli, l’Assessore al Commercio Michele Gallizzi, oltre alla componente tecnico-progettuale esterna, Arch. Andrea Marino, ed interna, Ing. Antonio Oddone e la funzionaria Michela Zunino, per l’impegno, la passione e la collaborazione con cui si è lavorato per arrivare all’esito sperato.Le vetrine che illuminano le nostre vie, le insegne che danno identità alle nostre strade, sono un patrimonio di storie e di tradizioni d’eccellenza che si tramandano di generazione in generazione; pertanto, il nostro obiettivo è adottare tutte le politiche contro lo spopolamento dei nostri centri abitati e sostenere gli Imprenditori, in questo momento difficile e di grandi mutamenti.” – commenta Massimiliano Incardona, candidato Manager del Distretto Urbano del Commercio di Acqui.