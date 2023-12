L’associazione di promozione sociale ‘Azione Tortona’ ha organizzato per sabato 9 dicembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, un gazebo in Piazza Duomo per dare il via ad una serie di iniziative di sensibilizzazione sulla delicata questione relativa alla violenza sulle donne.

“Il presidio di sabato ha l’obiettivo di attenzionare il tema della sicurezza contro aggressioni e violenza sulle donne – spiega Andrea Mantovani, responsabile di Azione Tortona – in seguito ai recenti fatti di cronaca ed in particolare ad un tentativo di rapina avvenuto lo scorso mese ai danni di una tortonese dove, un malintenzionato in chiaro stato di alterazione, ha assalito la donna in pieno centro cittadino.”

“Vogliamo dimostrare – continua Mantovani – la nostra solidarietà ed in collaborazione con l’associazione femminile Coordinamento DAria e con il contributo della Derthona Combat A.S.D, promuoviamo una lezione gratuita di difesa personale, dedicata proprio alle donne.”

“Durante lo svolgimento dell’attività, inoltre, interverranno anche gli organi istituzionali dell’amministrazione comunale e il Maestro Massimo Romanini, attraverso il quale saranno disponibili dei biglietti omaggio per una lezione di autodifesa femminile, che si terrà sabato 16 dicembre presso la palestra American Club. Solidarietà e sicurezza – conclude Mantovani – sono temi fondamentali che abbiamo sempre voluto portare all’attenzione di media e istituzioni”.