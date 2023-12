” MAMMA, PAPÀ INSEGNATEMI A PARLARE” è il titolo della Conferenza che la logopedista Dott.ssa Marina Viglione ha tenuto giovedì 30 novembre presso il Plesso di Piazzale Mossi dell’I. C. Tortona B.

Durante la serata la dottoressa, dopo essersi soffermata sull’evoluzione della comunicazione, ha spiegato con chiarezza come, per aiutare i bambini a sviluppare il linguaggio, sia importante fornire loro input linguistici frequenti, chiari, semplici e precisi .

“Più gli stimoli linguistici che offriamo si mostreranno ordinati, chiari, interessanti, migliore sarà l’organizzazione mentale del bambino e maggiormente ordinata e chiara si mostrerà l’esposizione linguistica quando si rivelerà”.

Pertanto, è fondamentale rilevare precocemente la mancata o scorretta acquisizione di abilità linguistiche e/o metafonologiche, al fine di predisporre adeguate strategie di recupero ed evitare la possibile insorgenza di un disturbo di apprendimento durante la scolarizzazione primaria o secondaria.

La Conferenza della dott.ssa Viglione ha concluso il ciclo autunnale di incontri per genitori, docenti e educatori promossi dall’Istituto Comprensivo Tortona B. Seguirà in primavera una nuova serie di incontri di informazione e comunicazione serena e costruttiva, sempre a cura di relatori esperti che offriranno la propria competenza e professionalità in supporto agli adulti che devono affrontare le problematiche legate all’educazione, alla crescita e la formazione dei giovani in età scolare.

Carla Cremante