L’appuntamento è per le 21:15 nella sala dello Hub Volpedo in via Mazzini 32 per il concerto ad ingresso gratuito organizzato dal Comune dal titolo “Gesti sonori e d’amore” con il coro “Laeta Consonantia” Emanuele Semino: tenore ed Enzo Consogno: pianoforte e direzione.

Correlati