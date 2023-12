Con la cerimonia odierna nella Sala Giunta del Palazzo Comunale, l’Amministrazione Comunale di Alessandria ha ufficialmente espresso il plauso dell’intera Comunità locale nei confronti di Luca Borromeo, neo-campione del mondo di Team Cross e di Skate Cross.

Forte di straordinarie doti atletiche personali e del percorso tecnico-formativo consolidato presso la ASD alessandrina Amikeco, Luca Borromeo ha conseguito la Medaglia d’Oro di Team Cross e Medaglia d’Argento di Skate Cross ai Campionati del Mondo di Pattinaggio Inline Freestyle svoltisi a Shanghai lo scorso 10-12 novembre.

Questo giovane atleta alessandrino, ha ricevuto le congratulazioni ufficiali da parte della Assessora allo Sport, Vittoria Oneto, e del Sindaco Giorgio Abonante.

Presenti alla cerimonia anche l’allenatore e presidente della ASD alessandrina “Amikeco”, Carmine Chiarelli, e Andrea Pastormerlo, suo ulteriore allenatore, CT della nazionale di Pattinaggio Freestyle fino al 2016 e attuale Responsabile Nazionale del Settore Inline Freestyle.

——————————

Luca Borromeo è nato ad Alessandria il 9 giugno 2002.

Ha scoperto i pattini a 3 anni durante la StrAlessandria del 2005.

Ha poi conosciuto un gruppo di pattinatori che a quel tempo facevano parte di una ASD di Alessandria, ora non più esistente, presso la quale a 5 anni di età ha iniziato questo viaggio nel mondo del pattinaggio.

Nel 2015 è infine nata l’associazione sportiva per la quale si allena tuttora ossia la ASD Amikeco (che in Esperanto significa “Amicizia”) che annovera quale allenatore e presidente Carmine Chiarelli.

Ha preso inoltre contatti con la Unite Pattinaggio Vigevano, dove è situata la sede di una società di Inline Freestyle e, in tale contesto, ha conosciuto Andrea Pastormerlo, suo ulteriore allenatore, attuale Responsabile Nazionale del Settore Inline Freestyle.

L’Inline Freestyle è composto da 9 discipline, molte delle quali totalmente diverse l’una dall’altra. Quelle praticate da Luca Borromeo sono le seguenti.

FREE JUMP: salto in alto, un po’ come nell’atletica. Prevede una rincorsa, superare l’asta e poi, al contrario dell’atletica, bisogna atterrare sui pattini. [Il record personale di Luca Borromeo è di 140cm mentre il record del mondo è 170cm].

HIGH JUMP: si tratta sempre di salto in alto ma ad aiutare la salita c’è una rampa curva alta appena 45cm. Come nel free jump, il salto è considerato valido se all’atterraggio toccano sole le ruote dei pattini a terra. [Questa specialità tuttavia è praticata solo in Italia e Luca Borromeo detiene attualmente il record italiano con un salto di 283cm].

ROLLER CROSS [RC] & SKATE CROSS [SC]: alle fondamenta sono molto simili poiché consistono in un percorso ad ostacoli con rampe, curve, chicane ecc. e si differenziano fondamentalmente per una cosa: la dimensione degli ostacoli. Mentre nel Roller Cross l’altezza massima della rampa più alta si ferma a 80/90cm, nello Skate Cross si supera i 180cm.

Lo Skate Cross a sua volta contiene un’altra disciplina, il TEAM CROSS [TC]. La natura della gara e il percorso rimangono gli stessi, l’unica sostanziale differenza sta nell’avere un compagno di team. Ci si sfida un team contro l’altro e l’obiettivo è quello di non arrivare ultimi al traguardo perché cosi facendo si decreterebbe l’eliminazione della coppia; l’ultimo posto al traguardo deve essere occupato da un membro del team avversario. La coppia che vince passa avanti fino alla finale. Le due gare si dividono in 2: a) fasi di qualifica dove ogni atleta da solo cerca di fare il miglior tempo possibile; b) fasi di gara dove a batterie di 4 atleti l’una: qui l’obiettivo è arrivare al traguardo tra i primi 2 così da assicurarsi il passaggio alle fasi successive fino alla finale. [Il Roller Cross è praticato solo in Italia].

Dall’edizione passata dei “World Skate Games” in Argentina nel 2022 – evento che riunisce tutte le federazioni sotto la World Skate, come pattinaggio artistico, corsa, hockey ecc – la specialità dello Skate Cross è entrata a fare parte ufficialmente della federazioni internazionale (World Skate).

Per quella trasferta sono stati convocati Luca Borromeo e altri tre compagni, portando a casa tre medaglie di cui una d’oro: un debutto importantissimo per rafforzare il nome dello SC a livello italiano ma sopratutto mondiale e Luca Borromeo ha specificamente il 2° posto nel Team Cross con Matteo Pallazzi (atleta Monzese) e il 5° posto nello Skate Cross.

Nel 2023 altre soddisfazioni a Shanghai dal 10 al 12 novembre dove si è svolto il Campionato del mondo dell’Inline Freestyle. Visti gli ottimi risultati dell’anno scorso per lo Skate Cross, per questa edizione sono stati convocati Luca Borromeo e altri sette compagni, collezionando ben sette medaglie tra cui tre ori, tre argenti e un bronzo (per il campione alessandrino il 1° posto nel Team Cross con Matteo Pallazzi e il 2° posto nello Skate Cross).