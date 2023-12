Venerdì 15 dicembre al Teatro Civico di Gavi (ore 21) il cantautore alessandrino Dado Bargioni ci trasporta nel mondo post beatlesiano del più grande “songwriter” del ventesimo secolo, Paul McCartney, raccontato (e non solo) attraverso la voce e la chitarra (e non solo).

Accompagnato dai virtuosismi di Gege Picollo alla chitarra elettrica, Dado ci guida in un viaggio lungo la vita e il repertorio musicale del ex Beatle, soffermandosi, in particolare, sugli anni della carriera solista del baronetto di Liverpool (dal 1970 ad oggi). Un concerto, sì, ma al tempo stesso una “cavalcata” fra le epoche per ripercorrere in modo originale anche la nostra storia, quella legata indissolubilmente alle canzoni e al genio di McCartney. Attraverso gli album e gli aneddoti legati alla vita del baronetto di Liverpool, si ripercorre così la carriera di uno dei maggiori talenti della storia della musica!

Dado Bargioni, musicoterapista/cantautore nato anagraficamente a cavallo fra la pianura e le colline nel cuore del Monferrato, ma artisticamente un songwriter cresciuto assimilando il sound prodotto tra Londra, New York e la west coast degli anni 70 e 80. Uno spirito di confine, come le sue canzoni. In bilico tra la musica d’autore italiana: – Club Tenco (1997), Borsa dello Spettacolo (1998), Festival internazionale della canzone d’autore italiana [Svizzera (CH) – 2000] e i concerti e le collaborazioni oltre oceano: Live a Ft. Lauderdale & the Wallflower Gallery di Miami (gennaio 2007) e al Bitter End di New York (N.Y. Songwriters Circle – Ottobre 2017). Il cinema con una canzone nel film “È nata una star” (“Star”- 2012) e due nella serie di RAIUNO “Tutto può succedere”(“Mo’ Better Blues/To the Top” e “The Wave” – 2015). Nel 2018 è autore del brano originale “Sotto il Cappello” per promuovere la campagna #saveborsalino in favore della famosa fabbrica di cappelli. Da più di dieci anni, parallelamente al suo repertorio, porta nei teatri e nelle scuole un concerto didattico dal titolo “LET IT BEATLES” per raccontare la storia e le canzonieri Fab Four.

Gege Picollo è diplomato in “Jazz” al Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria. Chitarrista di Drupi nella tournee 1993 e conseguente cd “Storie d’Amore”, membro stabile della band di Marco Predolin dal 1994 al 2000, ha partecipato ad importanti tournee per Radio RAI e RTL 102,5. Ha collaborato inoltre con diversi musicisti dell’area Jazz, tra i

quali Giampaolo Casati, Mario Arcari, Giampiero Lo Bello, Alberto Malnati, Carlo Milanese, Mauro Battisti ed altri. Fa parte del gruppo di musica folk Canzoniere Popolare Tortonese (con tre cd all’attivo), con il quale ha aperto per Avion Travel e Modena City Ramblers, e del coro gospel Joy Singers Choir, che vanta una continua collaborazione con i London Community Gospel Choir; ha inoltre partecipato all’edizione 2009 di XFactor con le “Yavanna”. E’ docente in scuole e Conservatorio di Alessandria.

“10”, la stagione teatrale 2023-24 dell’Associazione Commedia Community, è un progetto selezionato dal bando Corto Circuito 2022 della Fondazione Piemonte dal Vivo e realizzato con il sostegno di Fondazione CRT e Regione Piemonte e dei Comuni di Gavi e Arquata Scrivia. Collaborano inoltre, come partners, il Consorzio “Le Botteghe Di Arquata”, Abilitando Onlus e il DLF – Dopolavoro Ferroviario Alessandria e Asti.

