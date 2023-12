Non perdete questi eventi, nel lungo fine settimana, della terza edizione de La via della musica patrocinata dalla Provincia di Alessandria realizzata grazie al Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sempre attenta e vicina a sostenere la cultura, organizzata dall’Associazione Culturale Musicale Artemusica in collaborazione con Stabilimento delle Arti ed il Comune di Serravalle Scrivia.

Serravalle Scrivia Località Cà del Sole sabato 9 dicembre alle ore 21-(Salone Parrocchiale della Chiesa Maria Regina) ospiterà una performance che vede coinvolte musica, danza e arte pittorica in uno spettacolo dal titolo “SULLA VIA…UNA SCORRIBANDA TRA SACRO E PROFANO!. Non solo musica ma anche immagini da guardare e create all’impronta al suono delle note che si potranno ascoltare: protagonisti Matteo Bargioni al violino, Ivana Zincone al pianoforte, Cesare Petrelli batterista jazzista che insieme al duo farà delle incursioni nel repertorio classico per poi sconfinare in un universo sonoro più vicino alla sensibilità moderna; Linda De Angelis giovane danzatrice che plasmerà il suo corpo sulla musica e due giovani artiste de AL 51 Lab di Alessandria, In programma una serie di composizioni che spaziano dall’Aria sulla quarta corda di J.S.Bach ai Secret Garden, da L.van Beethoven a E. Bosso…

L’evento fa parte della terza edizione de “LA VIA DELLA MUSICA” rassegna itinerante di 9 spettacoli curati da Ivana Zincone e Michela Maggiolo.

Tutte le manifestazioni sono ad ingresso gratuito.