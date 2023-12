La cronaca di quanto era successo la sera del 26 dicembre lo abbiamo scritto in QUESTO ARTICOLO; adesso dopo oltre 24 ore è possibile avere ulteriori dettagli su quello che è stato un vero e proprio omicidio stradale perché la donna è stata investita da un mezzo (probabilmente un camion) provocandone il decesso.

La vittima è una tortonese: Loretta Repetto di 61 anni, che vedete nell’immagine in alto tratta dal profilo Facebook della stessa. Loretta abitava a Tortona ed era molto amica di Lucia Guarini con la quale aveva collaborato nell’allestimento dei concorsi di bellezza di Miss e Mister Oasi.

La domanda che si fanno tutti adesso è cosa ci facesse verso le 21 del giorno di Santo Stefano la donna a piedi lungo la tangenziale ed è quello che stanno cercando di capire i Carabinieri della Compagnia di Tortona benché una risposta potrebbe essere collegata in qualche modo al fatto che a breve distanza dal luogo in cui si è verificato il dramma si trova il luogo in cui a quanto pare lavorava la donna cioé il Centro raccolta rifiuti della Srt, lungo la provinciale per Castelnuovo Scrivia, poco distante dal luogo dell’incidente.

I Carabinieri sono anche alla ricerca dell’investitore: grazie alle telecamere stanno controllando tutti i veicoli che sono transitati sulla Tangenziale: compito non facile soprattutto per i successivi controlli incrociati.

la data dei funerali che saranno effettuato dalle Pompe Funebri Franzoia, non è stata ancora fissata: si attende il nulla osta da parte delle Forze dell’Ordine.

Loretta Repetto la scia il marito. La coppia a quanto pare non aveva figli.