Il rogo di Natale a Mandrogne, con incendio doloso del presepe all’esterno della Chiesa del paese, non rappresenta solo un atto di grave vandalismo, ma un profondo attacco alle nostre tradizioni religiose e culturali, che merita una ferma condanna, e un’azione immediata.

La Lega di Alessandria esprime massima solidarietà alla comunità di Mandrogne, al parroco e alla Diocesi, oltre che assoluta fiducia nelle Forze dell’Ordine.

Saremo da subito al fianco della Soms del paese, e del suo Presidente Mauro Bovone, per sostenere una serie di iniziative con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ristrutturazione della Chiesa di Mandrogne, e per reagire con forza e compattezza a questo grave atto di intimidazione, che deve vedere la nostra comunità coesa e compatta.

Segreteria Cittadina Lega Alessandria