Quello che sembrava il cadavere di un uomo è in realtà di una donna: dopo i primi accertamenti sull’incidente avvenuto stasera sulla Tangenziale di Tortona di cui abbiamo scritto pochi minuti dopo l’accaduto, iniziano ad emergere i primi dettagli: si tratta di una donna le cui generalità non sono ancora state divulgate al momento in cui scriviamo,. investita da un pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso.

Cosa ci facesse una donna a piedi nel buio di sera sulla tangenziale è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri della Compagnia di Tortona prontamente intervenuti sul posto.