Un importante avvenimento a carattere storico e culturale avrà luogo domenica 10 dicembre: la cerimonia di consegna della Colonna con l’Aquila di Marengo.

La cerimonia avrà inizio alle 10,30 nel Cortile d’Onore di Villa Delavo con la deposizione di una corona alla statua di Napoleone Bonaparte e picchetto d’onore ai Prodi di Marengo e al monumento

a Desaix e proseguirà alle 11,15 con la cerimonia di consegna della Colonna restaurata nel campo antistante l’ex Hotel Marengo.

Saranno presenti il presidente della Provincia di Alessandria Enrico Bussalino assieme a Maurizio Sciaudone, il presidente de della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Luciano Mariano oltre a numerosi sindaci dei comuni del territorio. Ivan Rota consigliere della Regione Lombardia. i Rievocatori Napoleonici Andrea Puleo e Lorenzo Bernini ed eccezionalmente, Napoleone e Josephine.

La Colonna con l’Aquila di Marengo è stata riportata al suo splendore grazie all’opera di restauro fortemente voluta da Maurizio Sciaudone, consigliere delegato della Provincia di Alessandria e realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Eretta nel 1801, sottratta dagli austriaci, riportata al suo posto dopo oltre 120 anni da Gabriele D’Annunzio che la ritrovò a Fiume, la colonna con l’Aquila di Marengo è conosciuta nel mondo come sigillo della vittoria di Napoleone il 14 giugno 1800 contro gli stessi austriaci. Una consegna che darà ancora più valore al Polo museale di Marengo come luogo turistico in quanto come ha detto lo stesso Sciaudone, le Istituzioni possono far crescere Marengo condividendo una responsabilità nei confronti della storia e nel rispetto del territorio. Aggiungendo:”La vittoria di Napoleone ha cambiato il corso della storia, è un dovere rispettare i monumenti e offrirli in studio a tutti “

La cerimonia avrà termine a mezzogiorno ma con questo non si esauriscono gli appuntamenti della giornata. Sempre domenica 10 dicembre all’Auditorium del Polo museale di Marengo, alle ore 17, vi sarà la presentazione del programma delle iniziative che avranno luogo nel primo semestre del 2024.

Momento di spettacolo alle ore 17.30 con “Il gruppo dell’Incanto” che si esibirà in un concerto natalizio con un repertorio di canzoni originali della formazione, di canti tradizionali, di parti letterarie antiche e moderne, con richiami musicali che spaziano fra generi diversi e un omaggio a Fabrizio De Andrè con alcuni brani tratti da “La Buona Novella”.

La manifestazione si concluderà alle 18.30 con un brindisi natalizio.