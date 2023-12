Il gazebo si trova in via Genova a Diano Marina ed è aperto dalle 10.00 alle 12.30.

Continua la raccolta firme del comitato “No al CPR nel Golfo Dianese”, operativa su vari fronti. Si firma presso il palazzo comunale in settimana, nel gazebo di via Genova il weekend e online senza limiti di orari. La raccolta di firme presso il gazebo di via Genova a Diano Marina continuerà anche domani e domenica 10 dicembre, dalle 10.00 alle 12.30, e nel prossimo weekend (16-17 dicembre) con le stesse modalità.

Su change.org si sta arrivando a 1500 sottoscrizioni, alle quali si aggiungono quelle raccolte su carta, anche queste dell’ordine delle migliaia.

Tutti i cittadini del Golfo dianese potranno sottoscrivere la petizione di sensibilizzazione ma anche i turisti e chiunque abbia a cuore il tema, come già stanno facendo moltissime persone. Per chi non potrà recarsi presso il gazebo nei fine settimana indicati, ci sarà la possibilità di firmare la petizione direttamente nel Comune di Diano Marina, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00. Parallelamente alla raccolta firme presso il gazebo e presso la sede comunale di Diano Marina, è attiva anche la petizione online lanciata dal Comitato: clicca QUI per sottoscriverla.