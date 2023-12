Domenica scorsa nella chiesa di San Francesco, durante il Consiglio comunale straordinario riunito con un solo punto all’ordine del giorno, è stata conferita la cittadinanza onoraria a Padre Tarcisio Gregorio Vieira, Direttore Generale della Piccola Opera della Divina Provvidenza, e a Madre M. Alicja Kedziora, Superiora Generale delle Piccole Suore Missionarie della Carità, ordine fondato da don Orione nel 1915.

Il sindaco Valentino D’Amico ha letto le motivazioni di questi riconoscimenti: “Riconosciamo in Padre Tarcisio e in Madre Alicja, caratterizzati da grande profondità spirituale, entusiasmo e forte identità orionina, l’altissimo valore del loro personale operato e dell’ Ordine rappresentato. Entrambi sono costruttori di unità e di comunione per l’intera famiglia carismatica orionina, vicini e sensibili verso tutti e, con ardore missionario, perpetuano in tanti Paesi del mondo il carisma del nostro San Luigi Orione. Entrambi sono vivamente presenti agli eventi civili dei diversi luoghi legati alla storia del Fondatore San Luigi Orione e sono particolarmente legati a Pontecurone, paese natale del Santo, e alla comunità pontecuronese, grata per la loro vicinanza e in particolare per la concreta e fattiva presenza in paese, durata quasi un secolo, delle Piccole Suore Missionarie della Carità”.

Il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità il conferimento della cittadinanaza onoraria, nel solco della bella tradizione pontecuronese che ha già attribuito in passato lo stesso titolo a Don Flavio Peloso e a Madre M. Mabel Spagnuolo, confermando il legame di amicizia, di devozione e di affetto verso l’intera Congregazione e la Famiglia Carismatica orionina.

L’ardore missionario dei sacerdoti e delle suore, le sfide del mondo che essi affrontano in 32 Paesi e il loro stile di lavoro rivelano quanto la “Caritas Christi” li spinga e li motivi ancora oggi ad “instaurare omnia in Christo”. Per questo, la cittadinanza onoraria Pontecuronese, oltre ad essere un riconoscimento doveroso, vuole essere la conferma che i figli e le figlie di San Luigi Orione rappresentano la forza d’animo e la speranza nel futuro, due virtù che hanno sempre caratterizzato don Orione, insieme all’assoluta fiducia nella Divina Provvidenza.

Alla conclusione dei Consiglio, il tradizionale scambio di doni. A seguire la messa solenne in Santa Maria Assunta, celebrata da Padre Tarcisio Vieira.