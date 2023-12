Presso il TENNIS SANREMO che è uno dei più blasonati d’Italia per la qualità dei giocatori che ha prodotto in questi ultimi anni, come Fognini, Mager e Arnaldi freschissimo vincitore della Coppa Davis, durante la prima settimana di gennaio, precisamente dal 1° al 7 gennaio 2024, si disputerà uno dei più importanti tornei del circuito mondiale ITF (la federazione internazionale di tennis da cui dipendono ATP e WTA).

Il torneo è organizzato e diretto da Paolo Nicola che è originario di Tortona che dirige i più importanti tornei ITF Masters che si disputano in Italia ed è il miglior professionista italiano per competenza e capacità manageriali in questo settore.