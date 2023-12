Nel giorno più corto che ci sia Alessandria celebrerà l’illuminazione del suo Albero di Natale, quest’anno frutto di una collaborazione con Paglieri. La terza e ultima tappa di avvicinamento al Natale cadrà nel giorno di Santa Lucia, una tradizione natalizia alessandrina molto sentita e a cui l’Amministrazione vuole ridare la giusta centralità.

“Il senso dell’esposizione di questo nuovo albero per le feste della Città, per cui ringraziamo Paglieri, sta tutto nella collaborazione tra il Comune e le aziende del territorio, collaborazione che si è sviluppata in tutto l’arco del 2023, e che ha contribuito a ricucire il binomio tra Paglieri e la città in cui è nata” – così Giorgio Abonante, Sindaco di Alessandria.

“Alessandria è la città che ci ha dato i natali, la nostra azienda vive su questo territorio da oltre 200 anni e da sempre c’è stata collaborazione e stima reciproca con le Istituzioni e gli Enti del territorio. Nell’anno del centenario del nostro marchio di punta, Felce Azzurra, questo rapporto si è rafforzato dando vita a progetti come questo.” commenta Debora Paglieri, CEO di Paglieri S.p.A “L’albero che abbiamo installato in piazza della Libertà vuole essere un modo per regalare un momento di serenità a tutti i concittadini e visitatori della città, soprattutto in questo momento dell’anno dove la gioia e il calore sono protagonisti.”

“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per esserci stata accanto durante tutto l’anno e aver festeggiato con noi lo splendido traguardo raggiunto. Per noi è stato un onore poter condividere con tutta la cittadinanza il centesimo compleanno di Felce Azzurra: l’annullo filatelico, la mostra e ora l’albero di Natale sono e sono stati momenti memorabili che abbiamo voluto vivere con la nostra Città e con il territorio che sa sempre ci supporta.” dichiaraFabio Rossello, CEO di Paglieri S.p.A.

“Si avvia alla conclusione un anno in cui l’Amministrazione, attraverso un bando per le sponsorizzazioni basato su un programma culturale e di marketing territoriale su base annuale e definito a marzo, ha lavorato con le migliori aziende del territorio; ciò – conclude Abonante – ha permesso di arricchire l’offerta per le cittadine e i cittadini alessandrini e per le moltissime persone che sono giunte in Città, e ha contribuito a ricostruire il rapporto con due aziende storiche come Paglieri e Borsalino. I buoni risultati ottenuti ci incoraggiano a continuare su questa strada”.

Programma della serata:

Ore 18.00: concerto per S. Lucia, The Joy Gospel Singer” – I parte;

Ore 18.15: cerimonia di accensione dell’albero di Natale della Città;

Ore 18.30: concerto per S. Lucia, The Joy Gospel Singer” – II parte.