Il suo nome è al vertice dei giocatori di calcio nati nella nostra Alessandria.

La più grande Ala nell’ambito della storia sportiva del calcio alessandrino

Ginetto nasce a Litta Parodi alla fine degli anni 20.

Calciatore fra i più famosi della nostra storia calcistica,cresciuto nella scuola alessandrina, forse la prima grande ala tornante del nostro passato, com’è riportato nell’Enciclopedia I PERSONAGGI, edita dal Il Piccolo.

Frequenta le scuole dell’obbligo senza tralasciare gli allenamenti; in una partita, disputata nel calcio minore, è stato visto in azione dal grande Dadone il quale lo ha ritenuto pronto per iniziare la sua brillante carriera nella serie B, passando con l’arruolamento nei Grigi nel girone A, negli anni dal 1946 al 1948, non ancora maggiorenne.

Eccolo in maglia nero azzurra indossata sino al 1956, negli stati importanti, con la conquista di ben due scudetti.

La sua carriera prosegue nella squadra Granata, sin quando Enzo Bearzot lo scrittura nella Nazionale, ove conclude la sua brillante attività di calciatore d’alto livello.

Il suo curriculum riporta 400 partite in serie A, ove ha realizzato totalmente 106 reti.

Remo Sacco, con il figlio Paolo, lo hanno voluto nel ruolo di consigliere dell’Alessandria Calcio.

Franco Montaldo