Storie di Natale

di Olivia Manescalchi

dai testi di Mark Twain, G. K. Chesterton, O. Henry, Hans Christian Andersen

con Barbara Mazzi

musiche dal vivo Gabriele Marchese (violoncello)

produzione TPE – Fondazione Teatro Piemonte Europa

Un ricco calendario di repliche per questo gioiellino della Fondazione Teatro Piemonte Europa che arriva nelle Valli Bormida. Il 19 dicembre alle ore 21 e il 20 dicembre alle 10:30 (replica speciale per le scuole) a Monastero Bormida (AT), il 21 dicembre alle 21 a Spigno Monferrato (AL).

La stagione Teatro nelle valli Bormida è realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Spigno Monferrato (AL) e Comune di Monastero Bormida (AT) e con il sostegno di Cassa di Risparmio di Asti.

Una voce recitante e un violoncello ci faranno immergere in magiche atmosfere natalizie, accompagnati dalle note di Johann Sebastian Bach, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Camille Saint-Saëns e Johannes Brahms.

Una lettera scritta da Mark Twain a sua figlia, fingendosi Babbo Natale. La risposta del New York Sun a una bambina di 8 anni che voleva avere conferma dell’esistenza di Babbo Natale (uno degli editoriali più riprodotto nella storia dei giornali anglosassoni). Una ricerca della stessa verità in una bottega di giocattoli da parte di Charles Dickens, William Shakespeare, Alessandro Manzoni e Robin Hood nel divertente racconto di G. K. Chesterton. Il desiderio di diventare Babbo Natale di un cercatore d’oro che alla fine troverà se stesso, nel racconto di O.Henry. Un classico di Hans Christian Andersen: la piccola fiammiferaia. Un accenno alla ancora troppo poco conosciuta tregua di Natale del 1914 quando, durante la Prima Guerra Mondiale, tedeschi ed inglesi fecero tacere i loro fucili il 25 dicembre e improvvisarono una partita di pallone.

Forse non troveremo una risposta al grande quesito: Babbo Natale esiste? Ma di sicuro il Natale sì!

Come scrive James Matthew Barrie nel Peter Pan “Quando il primo bambino rise per la prima volta, la sua risata si sbriciolò in migliaia di frammenti che si sparpagliarono qua e là. Fu così che nacquero le fate.”

Questo è il senso della rappresentazione: continuare a far sorridere e a credere nella meraviglia, in modo da far nascere ancora delle fate che portino luce nel mondo di adulti, ragazzi e bambini.

Perché solo chi sogna può volare!

Biglietto intero: € 15.00 – ridotto € 13.00 – speciale scuole € 5.00 – riduzione per gruppi, proloco e associazioni

INFO e PRENOTAZIONI

teatronellevalli@gmail.com – +39 389 0576711

Prevendita online su MailTicket – Replica di Monastero Bormida: https://www.mailticket.it/manifestazione/OZ37/storie-di-natale – Replica di Spigno Monferrato: https://www.mailticket.it/manifestazione/P437/storie-di-natale

Prevendita a Monastero Bormida (AT): presso gli uffici del Comune – Piazza Castello 1

www.rete-teatri.it – www.teatronellevalli.it

