Oltre alle iniziative organizzate per animare il centro storico, nel periodo delle festività natalizie sono previsti in città una serie di appuntamenti musicali a tema e non solo. Attualmente le date in calendario sono le seguenti:

Domenica 10 dicembre ore 18 – Auditorium “Alfredo Casella” via Verdi 37

MusicaNovi 2023: Duo “André Navarra”

Venerdì 15 dicembre ore 17,30 – Museo dei Campionissimi

Flashmob musicale dell’Orchestra “Note di classe” (Istituto Comprensivo 2)

Venerdì 15 dicembre ore 21 – Collegiata di Santa Maria Maggiore

Concerto della Corale Novincanto

Venerdì 15 dicembre ore 21 – Teatro Giacometti

Blues for children (tributo a Zucchero), spettacolo a sostegno di “Gaslininsieme”

Sabato 16 dicembre ore 21 – Auditorium del Centro Culturale Capurro

Concerto di Natale della Corale Novese

Domenica 17 dicembre ore 17,30 – Biblioteca Civica sala conferenze

IX Edizione Settimane Musicali Internazionali 2023, concerto del trio Maccarini – Paravagna – Faragli

Lunedì 18 dicembre ore 9,30 – Biblioteca Civica sala conferenze

IX Edizione Settimane Musicali Internazionali 2023, concerto del trio Maccarini – Paravagna – Faragli (matinée per le scuole)

Mercoledì 20 dicembre ore 21 – Basilica di S. Maria Maddalena

Sonorità Natalizie, Coro di voci bianche e Ensemble strumentale dell’Istituto musicale “A. Casella”

Sabato 23 dicembre ore 21 – Teatro Romualdo Marenco

Concerto di Natale del Corpo Musicale Romualdo Marenco di Novi Ligure

Mercoledì 27 dicembre ore 20,45 – Chiesa di San Nicolò

NoviMusicaFestival “Galà d’inverno 2023” con Giuseppe Gibboni (violino solista) e l’Ensemble I Cameristi Cromatici

Lunedì 1° gennaio 2024 ore 21 – Teatro Romualdo Marenco

Concerto di Capodanno “Virtuosismo”