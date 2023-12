La presentazione de “La musica è un lampo”, la prima autobiografia di Stefano Senardi, arriva a Imperia, casa del celebre discografico. Sarà lo stesso autore a presentarla lunedì prossimo, 11 dicembre, alle ore 17.00, alla Biblioteca Civica L. Lagorio di Imperia, insieme alla giornalista Gaia Ammirati.

Un testo ricco di aneddoti, che racconta le amicizie e i ricordi di un protagonista assoluto della scena discografica italiana e che riesce a ripercorrere, tra momenti più leggeri e riletture profonde, decenni di storia musicale e non solo. Per Stefano Senardi la musica è un lampo che l’ha folgorato sin dall’infanzia, come recita il titolo del libro edito da Fandango, che è stato oggetto di un vero e proprio tour in giro per l’Italia nelle scorse settimane.

“Siamo davvero lieti di accogliere Stefano Senardi in quella che oggi è un po’ anche casa sua, la Biblioteca Civica, dove è possibile fruire della sua incredibile collezione. “La musica è un lampo” è un libro da leggere non soltanto per l’enorme patrimonio di aneddoti che racchiude, ma anche per lo stile, sempre educato e lucido, che Stefano esprime in ogni pagina”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.