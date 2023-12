ACQUI TERME

Lunedì 11 Dicembre 2023



…E SE CAPITASSE A ME?

MILLE FACCE DELLA VIOLENZA”

ore 10:00 – Sala Ex Kaimano – Piazza Maggiorino Ferraris – Acqui Terme



Interverranno:

Prof. ssa Paola DUBINI

Professoressa Associata di Management – Università Bocconi – Milano

Sensibilizzazione ed educazione



Dott.ssa Houda AMEUER

Psicologa Criminale e Mediatrice Penale Minorile

Storie di vita vissuta



Dott.ssa Angela BARBUTO

Psicologa, Pedagogista, Grafologa

Identificazione e prevenzione



Dott.ssa Emanuela MASSACCI

Life coach

Comunicazione e relazioni sane



Dott.ssa Carla Caterina BUE

Segretario Comunale Acqui Terme

Social media e comunicazione via internet

modera

Silvia Re

Ufficio Politiche Sociali – Comune di Acqui Terme

SEGUI LA DIRETTA SU

https://www.youtube.com/@VisitAcquiTerme



RispettiAMOci

ore 20:30 – Centro Congressi – Viale Antiche Terme – Acqui Terme

esibizione musicale

Orchestra MOZART 2000 (Scuola TO BE TOGETHER)

e Orchestra dell’indirizzo Musicale dell’IC1 Scuola Secondaria di I Grado “G. Bella”



esibizione delle scuole di danza

FREEDOM CLIQUE – IN PUNTA DI PIEDI

SPAZIODANZA ACQUI – STUDIO DANZA MY BALANCE

sfilata di moda di

COMPAGNE DI SCUOLA ABBIGLIAMENTO 0-16

presentano

Amira Mohammadi e Amedeo Ripane