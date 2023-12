Mercoledì 13 dicembre, alle ore 17,30 nei locali dell’Isral in via dei Guasco 49, sarà presentata la nuova edizione del libro di Carlo Gilardenghi Cantón di rus e dintorni, a cura di Franco Castelli e Roberta Gilardenghi (Falsopiano, 2023), settimo volume della collana Isral Attraversare il tempo. Il libro, pubblicato per la prima volta vent’anni fa, non è il frutto della nostalgia per un quartiere popolare, el cantón di rus, appunto, di cui ormai rimane soltanto lo scheletro, ma è un modo per raccontare, attraverso un luogo, la storia di Alessandria nel Novecento e dei cambiamenti che ha attraversato. Ad arricchire questa nuova edizione pagine inedite, recensioni, un indice dei nomi e una lettera scritta, nel novembre del 2004, dopo la lettura del Cantón, da Umberto Eco.