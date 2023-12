Mercoledì 13 dicembre alle ore 21,00 si riaprirà il sipario del Teatro Municipale con lo spettacolo Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi che vedrà protagonista Anna Mazzamauro accompagnata alla chitarra e pianoforte da Sasà Calabrese.

In uno spettacolo teatrale ricco di spunti, la “signorina Silvani” rivela la storia di vent’anni di nota frequentazione con Paolo Villaggio, trasformando le parole non dette in scritti commoventi. Attraverso racconti avvincenti, si esplorano dietro le quinte i mostruosi incontri, lo storico “labbruzzo” della Silvani e il suo peculiare pensiero sul matrimonio, mentre si intrecciano le storie di Fantozzi, Mariangela, il ristorante giapponese e altri personaggi iconici. La musica dal vivo di Sasà Calabrese completa lo spettacolo, rendendo “Come è ancora umano lei… caro Fantozzi” non solo un monologo, ma un’esperienza teatrale completa.

“Riapriamo le porte del Teatro Municipale con un evento di rilievo nazionale che ci consentirà di toccare con mano una parte importante della cultura popolare contemporanea nella splendida e rinnovata cornice di un edificio che è uno dei simboli della nostra città”.

Questa riapertura, infatti, avviene al termine dei lavori che hanno impegnato investimenti per 290 mila euro per la sostituzione degli infissi e la coibentazione del sottotetto, in modo da migliorare il decoro e le prestazioni energetiche dell’edificio, oltre ai lavori per oltre 180 mila euro dedicati al miglioramento del livello di sicurezza per gli spettatori, i visitatori e per l’edificio stesso, in una struttura costruita a partire dal 1785, su disegno dell’abate spoletino Agostino Vitoli.

I biglietti per la serata sono offerti gratuitamente con obbligo di prenotazione, al costo del solo diritto di prenotazione, online su https://www.vivaticket.com/ o nei punti vendita Vivaticket.