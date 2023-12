Confcommercio Alessandria, nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione delle realtà imprenditoriali eccellenti, ha istituito anche sul territorio alessandrino il Premio “Storie di Impresa” che, ogni anno, viene assegnato agli imprenditori, alle imprenditrici e a quelle persone che si sono distinte, con le proprie attività e grazie ad un impegno quotidiano assiduo, come simboli del territorio, non soltanto da un punto di vista economico ed occupazionale, ma anche identitario e sociale.

Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato il 13 dicembre alle ore 20 presso la Tenuta La Fiscala, nell’ambito della tradizionale Cena degli Auguri del Consiglio Provinciale di Confcommercio.

“Le storie delle imprese premiate, che spesso nel nostro comparto sono storie di famiglie e di generazioni – commentano Alice Pedrazzi e Vittorio Ferrari, direttrice e presidente di Confcommercio provinciale – hanno per il territorio un valore che va ben oltre quello economico ed occupazionale che generano, sebbene anche questi aspetti siano ovviamente molto rilevanti. E’, infatti, un valore culturale, un fattore identitario: rappresentano, queste imprese, la storia, la cultura e la socialità del nostro territorio. Sono, in sintesi, la spina dorsale del nostro essere comunità. Per questo per noi non è soltanto doveroso premiarle, ma è motivo di grande orgoglio poter celebrare la creatività, la perseveranza, l’impegno e la resilienza che si nascondono dietro ognuna di queste storie. Per non dimenticare mai, come dice il nostro Presidente nazionale Carlo Sangalli che “se fosse facile, non si chiamerebbe impresa”!”

Di seguito le persone e le aziende premiate:

Giulia Alessio – Miscotto, Alessandria

Luigi Barberis e Salvatore Iandolino – Spiritoh, Alessandria

Fabio Bianchi – Dottorbianchi, Spinetta Marengo e Farmacia di San Giuliano, Alessandria

Daniela Bina – Cioci Ricci, Alessandria

Massimo Bocchio – Bocchio Carni, Bosco Marengo

Gualtiero Burzi – attore alessandrino

Marcello Canestri – dentista e presidente Associazione “Un sorriso per loro”

Cinzia Casavecchia – Corso Roma, Alessandria

Caterina Garbieri – Parassole, Alessandria

Luciano Manfrinati – Gustavo, Alessandria

Lino Mutti – amico del commercio tortonese

Massimo Rava – Mania Bike, Alessandria

Roberto Siri – Resicar, Spinetta Marengo, Alessandria

Pietro Tibaldeschi – DBN Communication, Alessandria

Giuliana Vinciguerra – Ottica Vinciguerra, Alessandria

Alice Zoccola – Pasticceria Zoccola 1820 srl, Alessandria