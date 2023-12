Proseguono gli appuntamenti del Natale di Imperia. Venerdì 15 dicembre arrivano in città, direttamente dagli Stati Uniti, i Followers of Christ per regalare un concerto di musica gospel all’insegna delle emozioni e della condivisione. L’appuntamento, a ingresso libero, è alle ore 21.00 presso la Basilica Concattedrale dei Santi Maurizio e Compagni Martiri.

Ensemble gospel proveniente da Charleston, i Followers of Christ sono giovani cantanti e musicisti nati e cresciuti artisticamente nella grande corale “South Carolina Mass Choir”, con la quale hanno sviluppato e affinato tecnica ed esperienza musicale nonchè condiviso la passione per il genere.

Hanno avuto il privilegio di esibirsi attraverso gli States, dalle piccole chiese ai grandi auditorium e teatri, nonchè di dividere lo stage con famosi artisti gospel incluso Jonathan Nelson, Tye Tribbett, Karen Clark-Sheard e Dorinda Clark-Cole, per ricordarne alcuni.

“Arriviamo al secondo appuntamento del nostro “Natale di Imperia”, la mini rassegna che abbiamo voluto organizzare con il sindaco Claudio Scajola per coinvolgere la nostra comunità con appuntamenti carichi di emozione. Dopo il successo dell’evento del 7 dicembre, con l’inaugurazione del Presepe a Palazzo Civico e la merenda dei bambini con Babbo Natale, presentiamo un altro appuntamento di grande richiamo e suggestione. Il concerto gospel, organizzato con la collaborazione di Imperia Musicale, sarà uno spettacolo ricco dal punto di vista delle sonorità e delle emozioni, capace di far battere il cuore a grandi e bambini”, commenta l’assessore alle Manifestazioni, Marcella Roggero.