Il Comune di Imperia rende noto che, in occasione dei festeggiamenti di Capodanno, è stata firmata l’ordinanza sindacale che prevede il divieto, nell’intera area interessata dalla manifestazione di fuochi pirotecnici musicali di Calata Cuneo, Banchina Aicardi e Spianata Borgo Peri – e nelle zone immediatamente adiacenti ricadenti nel raggio di 100 metri – a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati a vendere bevande (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, anche a mezzo di apparecchiature automatiche), di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro, lattine e/o comunque in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere, dalle ore 20.30 del 31 dicembre 2023 alle ore 06.00 del 01 gennaio 2024, disponendo, nel contempo, l’uso esclusivo di bicchieri monouso in materiale biodegradabile e compostabile;

A tutti indistintamente, nell’intera area interessata dalla manifestazione e nelle zone immediatamente adiacenti, il divieto di introdurre, consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o comunque in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere disponendo, nel contempo, l’uso esclusivo di bicchieri monouso in materiale biodegradabile e compostabile nonché il divieto di introdurre e/o utilizzare strumenti di autodifesa che nebulizzino un principio attivo a base di oleoresin capsicum (c.d. Spray antiaggressione) dalle ore 20.30 del 31 dicembre 2023 alle ore 06.00 del 01 gennaio 2024.