SABATO 30DICEMBRE

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Tortona: fino al 8 gennaio 2024 al Centro Mater Dei in via Don Sparpaglione PRESEPIO ARTISTICO Il presepe è tra i più grandi mai realizzati in Italia, con i suoi 650 metri quadri di superficie espositiva e conta oltre mille figure meccaniche, inserite in accurati scenari resi ancora più suggestivi da effetti atmosferici e da transizioni di luce dal giorno alla notte • info

Tortona: fino al 28 gennaio 2024 parcheggio Megaplex Stardust PISTA DI GHIACCIO a partire dalle ore 15 – info: 3470037248 , 34907335405 (solo per Whatsapp)

DOMENICA 31 DICEMBRE

Fabbrica Curone: Fiacolata di Fine anno cell. 3939051391 e-mail beppebruno2014@libero.it • cell. 3475188183 e-mail restyle@libero.it • cell 3471043816 e-mail marcomoglia@hotmail.it