Domenica 17 dicembre alle ore 16,00 l’Accademia Eridana, porterà al salone Vitoli del Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, il secondo dei concerti dedicati a Natale al Museo 2023 con un programma strutturato su musiche barocche dal titolo Sopra l’Aria di Natività – danze e contraddanze del primo periodo barocco; questo evento sarà dedicato alla memoria di Gianni Calvi, compianto presidente dell’Associazione di volontariato Orizzonte Casale, che negli anni si è prodigato per la valorizzazione e la diffusione del turismo culturale a Casale e nel territorio monferrino; la sua figura, ricordata nell’anniversario della scomparsa, è strettamente legata alla manifestazione Casale Città Aperta di cui fu forte sostenitore e attivo organizzatore.

Natale al Museo è una rassegna di concerti ideata dall’Associazione Gli Invaghiti ETS e organizzata in collaborazione con il Museo Civico – Gipsoteca Bistolfi e l’Assessorato alla Cultura di Casale Monferrato. Nata dalla volontà di Fabio Furnari per valorizzare l’importante patrimonio culturale ed artistico conservato al Museo Civico di Casale Monferrato, la manifestazione giunge oggi alla XIII edizione ed è inserita in Kalendamaya – Festival Internazionale di Cultura e Musica Antica.

Al termine del concerto si terrà una visita guidata alle collezioni del Museo Civico.

La partecipazione al concerto sarà libera, ad offerta, fino a esaurimento posti disponibili. É pertanto vivamente consigliata la prenotazione alla mail museo@comune.casale-monferrato.al.it oppure ai numeri 0142444249 (da lunedì a giovedì) e 0142444309 (venerdì, sabato e domenica).