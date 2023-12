Anche la Romania entra a far parte dei Paesi dove si svolgeranno le Selezioni Nazionali di sanremoJunior, per scegliere chi la rappresenterà alla Finale Mondiale 2024 di Sanremo.

L’accordo è stato siglato dalla Kismet di Sanremo con un’importante società romena organizzatrice di eventi. “Sono onorata ed entusiasta – ha dichiarato Diana Nicolae, imprenditrice e Presidente della Società che ha siglato l’accordo – di essere la persona che porterà l’ormai famoso concorso sanremoJunior in Romania, dove per la prima volta curerò personalmente lo svolgimento delle Selezioni”.

La Finale Nazionale per scegliere il proprio rappresentante alla Finale Mondiale di Sanremo, si svolgerà entro il 10 marzo 2024 in una località ancora da stabilire tra quelle che si sono candidate in varie regioni della Romania.

“E’ con notevole soddisfazione che abbiamo siglato questo nuovo accordo, – Ha dichiarato il Fondatore e Patron di sanremoJunior Cav. Uff. Paolo Alberti – perché è frutto della partecipazione di oltre 100 studenti romeni con i loro insegnanti al GEF (Festival Mondiale di Creatività nella Scuola) della scorsa edizione, che sono rimasti entusiasti della nostra organizzazione. La Romania è da sempre molto attiva nell’inviare partecipanti qualificati per sanremoJunior e quindi è stata una scelta condivisa organizzare le Selezioni e la Finale Nazionale 2024 a casa loro”.

L’appuntamento con la Finale Mondiale 2024 è per mercoledì 17 aprile al Teatro Ariston di Sanremo, con l’esibizione di oltre 20 giovanissimi – in rappresentanza di altrettante nazioni – accompagnati dal vivo dalla sanremoJunior Orchestra.