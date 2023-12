La Camera di Commercio di Alessandria-Asti, coerentemente al quadro normativo ormai consolidato che ha riconosciuto al Sistema Camerale specifiche competenze e funzioni in materia di supporto al mondo scolastico, è sempre più impegnata sui temi dell’orientamento, sia a carattere informativo (dati per la conoscenza del mercato del lavoro attuale e nel medio termine) che attuativo attraverso la progettazione e realizzazione di programmi, servizi e azioni rivolti al sistema delle imprese e dell’istruzione e formazione in materia di raccordo scuola-impresa (alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi ecc), placement e certificazione delle competenze.

Gli enti camerali sono chiamati a collaborare con i principali stakeholder nazionali e territoriali istituzionali, associativi e formativi attuando azioni di supporto alle attività di formazione e orientamento con l’obiettivo di ridurre progressivamente il mismatch tra domanda ed offerta di lavoro che le imprese ormai da anni lamento. Mismatch che purtroppo in questi anni di post pandemia risulta in ripresa a causa dei repentini cambiamenti cui il mercato del lavoro è stato sottoposto e delle crescenti incertezze dovute al perdurare di tensioni geopolitiche.

In quest’ottica l’ente camerale ha realizzato la guida #Failasceltagiusta per le province di Alessandria e di Asti, un volume nato con l’obbiettivo di orientare gli studenti nella scelta del percorso formativo. Tale guida integra e completa le guide regionali sull’offerta formativa del territorio presentando una dettagliata analisi della domanda di lavoro delle imprese locali, partendo dai dati del sistema formativo excelsior relativi alle professioni maggiormente richieste dalle imprese e dai dati del mercato del lavoro e dando evidenza all’offerta formativa disponibile sul territorio. Uno strumento, quindi, con cui gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie, sia medie che superiori, le loro famiglie, i docenti e gli operatori dei servizi legati all’inserimento lavorativo possono approfondire la situazione dei vari ambiti economici della provincia, intrecciandola con gli indirizzi di studio.

Lo strumento, presentato lo scorso 13 dicembre, è disponibile sul sito camerale alla sezione Strumenti per l’orientamento, dove è possibile scaricare:

la Guida #Failasceltagiusta in versione completa –

unica per le province di Alessandria e di Asti;

la Guida Smart relativa alla provincia di Alessandria;

la Giuda Smart relativa alla provincia di Asti.

La Guida #Failasceltagiusta in versione completa contiene dati delle due province di competenza dell’ente camerale ed è suddivisa in quattro macro sezioni:

una prima parte introduttiva relativa alle previsioni nazionali dei fabbisogni professionali e formativi;

una seconda parte relativa al mercato del lavoro nelle province di Alessandria e di Asti contenente una panoramica dei risultati provinciali dell’indagine Excelsior;

un set di schede per i principali indirizzi di studio disponibili sul territorio con declinazione delle relative opportunità di lavoro, delle retribuzioni in ingresso, delle difficoltà di reperimento delle professioni più richieste nonché delle competenze maggiormente richieste dalle imprese;

un set di schede con una panoramica più ampia delle professionalità richieste dai vari settori economici delle province di Alessandria e Asti.

L’ente che rappresento – dice il Presidente della Camera di commercio di Alessandria-Asti, Gian Paolo Coscia – è orgogliosa di aver messo a disposizione questo ampio e completo strumento di analisi del mondo scolastico ed imprenditoriale delle nostre province ed auspica che possa essere utilizzato per orientare il futuro delle nuove generazioni nel modo più confacente alle loro aspirazioni, a tutto vantaggio dell’intero sistema economico e sociale del territorio.”

Il 14 dicembre 2023 sono anche state premiate presso la sede di Asti della Camera di Commercio le sei scuole delle province di Alessandria e di Asti che hanno partecipato e vinto la VI edizione del Premio “Storie di alternanza e competenze”.

Il premio anche quest’anno è stato organizzato da Unioncamere, con la collaborazione delle Camere di commercio italiane, con l’obiettivo di accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di alternanza scuola lavoro e di apprendistato, attivando una proficua collaborazione tra il sistema scolastico, le imprese e gli Enti coinvolti. Attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate nella realizzazione di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), di esperienze di alternanza rafforzata o di tirocinio e apprendistato, gli studenti acquisiscono maggiore consapevolezza dell’esperienza fatta, così da essere in grado di effettuare scelte ponderate per il proprio futuro: dalla formazione post-diploma, al proseguimento con gli studi universitari o all’inserimento nel mercato del lavoro.

Come per le passate edizioni, sono stati previsti due livelli di concorso: uno locale, gestito dalle Camere di commercio del territorio, e uno nazionale riservato ai vincitori locali.

I partecipanti sono stati suddivisi in quattro categorie:

Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO, apprendistato di 1° livello, alternanza rafforzata; ITS Academy – per tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello; Licei – per percorsi PCTO; Progetti di educazione finanziaria e all’imprenditorialità. Possono partecipare Licei, Istituti tecnici e Professionali, ITS Academy con progetti di alternanza (PCTO/tirocinio curriculare) che creino valore, opportunità e idee per sé e per gli altri, che può essere sociale, culturale o finanziario.

Per le province di Alessandria e di Asti sono stati presentati 6 progetti, di cui 2 iscritti nella categoria “Licei per PCTO”, 3 nella categoria “Istituti Tecnici e Professionali per PCTO” e 1 nella categoria “Progetti di educazione finanziaria e/o all’imprenditorialità”.

La commissione di valutazione della Camera di commercio di Alessandria – Asti si è riunita a fine ottobre e ha proclamato vincitori a livello locale i seguenti progetti:

Categoria “Licei per PCTO”: 1° classificato progetto “Stem laboratorio di inclusione” Ist. Pellati Nizza Monferrato 2° classificato progetto “I Funghi…questi sconosciuti! ” Ist. Monti Asti Categoria “Istituti tecnici e Istituti professionali per PCTO”: 1° classificato progetto “La violenza non serve mai” Ist. Andriano Castelnuovo Don Bosco 2° classificato progetto “Fibre tessili e nutraceutica” Ist. Sobrero Casale Monferrato Categoria “Progetti di educazione finanziaria e/o all’imprenditorialità”: 1° classificato progetto “Frodi informatiche connesse con gli strumenti di pagamento” Ist. Pellati Nizza Monferrato

Come da regolamento, i progetti vincitori hanno avuto accesso al secondo livello del concorso e sono stati sottoposti alla valutazione della Commissione nazionale. Gli esiti di tale valutazione saranno resi noti da Unioncamere a Verona nell’ambito della fiera Job Orienta, dove il progetto “Frodi informatiche connesse con gli strumenti di pagamento” dell’istituto Pellati di Nizza Monferrato ha ricevuto una menzione speciale.

“Il Premio “Storie di Alternanza e competenze”, giunto ormai alla sesta edizione – continua il Presidente Gian Paolo Coscia – mira a dare evidenza alle esperienze di transizione dalla scuola al lavoro qualitativamente interessanti perché realizzate mediante un’efficace collaborazione tra scuole, studenti e strutture ospitanti. Ci auguriamo che tale collaborazione diventi un elemento imprescindibile di ogni esperienza di alternanza, esperienza che solo così potrà contribuire all’apprendimento degli studenti coinvolti ed al soddisfacimento delle esigenze di lavoratori qualificati da parte del sistema economico locale e non solo.”

Ecco un dettaglio dei progetti vincitori.

CATEGORIA LICEI – PER PERCORSI PCTO:

Istituto Pellati di Nizza M.to – progetto “Stem laboratorio di inclusione”

Grazie a questo progetto, un gruppo di studenti del liceo linguistico e del liceo scienze applicate ha avuto la possibilità di avvicinarsi alla meccatronica, al coding, alla fotogrammetria e alla scansione 3D. Per la realizzazione del percorso sono stati utilizzati gli strumenti digitali del laboratorio Stem dell’istituto recentemente inaugurato. I ragazzi hanno lavorato alla realizzazione di strumenti di programmazione elettronica quali un antifurto, un carica batterie per telefoni cellulari a energia solare e un piccolo robot in grado di cambiare direzione a seconda della luce. In una seconda fase, con l’utilizzo di droni, sono state realizzate foto e video che i ragazzi hanno poi elaborato con stampanti 3D.

Durante il percorso gli studenti hanno quindi potuto conoscere più da vicino varie applicazioni della meccatronica, un settore in grande espansione e che offre importanti sbocchi lavorativi.

Da sottolineare che ha partecipato al progetto uno studente che si avvale di un percorso scolastico personalizzato, per il quale le attività svolte si sono rivelate di particolare importanza dal punto di vista relazionale.

Istituto Monti di Asti – progetto ”I Funghi…questi sconosciuti!”

Il progetto ha visto la partecipazione di studenti del liceo scienze applicate e di uno studente del liceo linguistico. I ragazzi sono stati guidati in un percorso volto a dimostrare che la maggior parte degli alimenti non è microbiologicamente pura e che può rappresentare un substrato ideale per comunità microbiche specializzate, rilevabili attraverso un approccio integrato: morfologico e biomolecolare.

Il percorso PCTO si è posto l’obiettivo di accrescere la motivazione degli studenti nei confronti delle Scienze Naturali, Chimiche, Biologiche, approfondendo le conoscenze disciplinari relative alla biodiversità dei funghi, e di consentire l’applicazione di procedure operative tecnico-laboratoriali relative alla Microbiologia e alla Biologia Molecolare.

CATEGORIA ISTITUTI TECNICI (IT) E ISTITUTI PROFESSIONALI (IP) – PER PERCORSI PCTO:

Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco – progetto “La violenza non serve mai! “

Il progetto, a cui hanno partecipato gli studenti dell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, nasce dalla proposta da parte del Centro antiviolenza di Chieri di sensibilizzare gli studenti sul tema della violenza. Il percorso è stato realizzato in diverse fasi: prima gli studenti hanno dato vita, insieme alla compagnia Sciara, alla rappresentazione teatrale del testo “Malanova” dell’autrice Anna Maria Scafarò, poi hanno partecipato al progetto “Questo non è un autobus” durante il quale la classe, in un autobus vero e proprio, ha svolto attività di dialogo e di confronto sul tema della violenza ed in fine sono stati coinvolti in sei incontri di laboratorio con i professionisti del Centro Anti Violenza di Chieri.

Grazie a questo percorso i ragazzi hanno potuto ampliare le conoscenze sul tema del disagio e della violenza, con particolare attenzione ai servizi a disposizione per le situazioni di disagio, inoltre si sono sviluppate competenze tecniche, quali la capacità di ascolto e di attenzione necessarie nelle situazioni di fragilità, le tecniche di comunicazione efficace con il soggetto in situazione di disagio, le metodologie e le strategie di lavoro.

Istituto Sobrero di Casale M.to – progetto “Fibre tessili e Nutraceutica”

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con gli Istituti Tecnici Superiori più affini al percorso di studi dell’indirizzo chimico e relativamente vicini territorialmente ovvero: ITS TAM di Biella e ITS BIOTECH di Colleretto Giacosa (TO). Inoltre è stata particolarmente significativo l’appoggio dell’ente ANPAL servizi che ha favorito l’ideazione e i contatti tra le persone coinvolte.

Gli studenti che hanno partecipato al PCTO hanno potuto sia ampliare le conoscenze e le competenze del perito chimico che conoscere nuove filiere e opportunità di lavoro con lo scopo di orientare la scelta formativa verso un percorso ITS spesso sottovalutato.

L’esperienza si è articolata in due sotto progetti: il primo ha sviluppato le filiere del tessile e dell’alta moda, il secondo invece ha trattato tematiche nutrizionali approfondendo le problematiche relative agli integratori alimentari, spesso usati in modo improprio dai giovani.

CATEGORIA PROGETTI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA E/O ALL’IMPRENDITORIALITA’:

Istituto Pellati di Nizza M.to – progetto “Frodi informatiche connesse con gli strumenti di pagamento”

Il gruppo di dodici studenti dell’istituto Pellati ha partecipato ad un percorso per lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento offerto dalla filiale di Torino della Banca d’Italia.

L’esperienza è stata articolata sull’esame di casi concreti che sono giunti all’esame della Banca d’Italia e sulla realizzazione di materiali informativi contenenti suggerimenti per ridurre i rischi di truffe e frodi connesse con l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali.

Sono stati analizzati gli strumenti e le forme di tutela della clientela, la normativa applicabile a casi concreti di contenzioso e i presidi organizzativi richiesti dalla Autorità di Vigilanza alle banche al fine di assicurare l’integrità e la sicurezza dei servizi di pagamento.

Sono stati realizzati materiali informativi volti a comunicare le modalità per ridurre i rischi connessi con l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali nella gestione delle transazioni finanziarie: un video con interviste al pubblico, una presentazione e un quiz sulle frodi in modalità Kahoot!