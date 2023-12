Come ogni anno, ininterrottamente dal 1924, nel periodo natalizio torna Gelindo, che raggiunge la sua 99esima edizione. La sacra rappresentazione, introdotta dalla consueta Businà, rinnovata di anno in anno e che sottolinea ironicamente gli eventi locali e nazionali, rappresenta, per gli alessandrini, la tradizione del dialetto e del patrimonio culturale locale, e narra la storia del pastore Gelindo, che messosi in cammino dall’alessandrino per ottemperare al censimento più famoso della storia, si imbatterà, lungo il suo percorso, in Maria e Giuseppe in cerca di un luogo dove trascorrere la notte: la notte del Santo Natale.

Lo spettacolo, portato in scena dall’Associazione San Francesco di Alessandria e patrocinato dalla Città di Alessandria, debutterà lunedì 25 dicembre presso il Teatro San Francesco alle ore 21.00. Le rappresentazioni proseguiranno fino al 14 gennaio 2024.

Gli incassi delle rappresentazioni verranno interamente devoluti in opere di beneficenza, per la gestione della Mensa dei poveri e per le attività caritatevoli di Casa San Francesco.

Calendario spettacoli Gelindo 99:

Lunedì 25 dicembre 2023 – Santo Natale – Ore 21.00

Martedì 26 dicembre 2023 – Santo Stefano – Ore 21.00

Venerdì 5 gennaio 2024 – Ore 21.00

Sabato 6 gennaio 2024 – Epifania – Ore 21.00

Domenica 7 gennaio 2024 – Ore 15.00

Sabato 13 gennaio 2024 – Ore 21.00

Domenica 14 gennaio 2024 – Ore 15.00

La prevendita avviene esclusivamente presso il teatro San Francesco, in via San Francesco 15 ad Alessandria, nei seguenti giorni e orari:

martedì dalle 17.00 alle 19.00

giovedì dalle 17.00 alle 19.00

sabato dalle 10.00 alle 12.00