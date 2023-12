Nell’ultima seduta dell’altro giorno il Consiglio Comunale di Tortona ha approvato la tassa di Soggiorno.

Questa l’illustrazione fatta dal Sindaco Federico Chiodi

“Altra novità inserita nel DUP e materia di discussione all’ordine del giorno oggi e l’introduzione nel nostro Comune dell’imposta di soggiorno. Anticipo alcune considerazioni su questo tema: l’introduzione di questa imposta, che come sapete è adottata da molti anni da tanti “comuni turistici” italiani, è sul tavolo ormai da tempo. La decisione di introdurla è stata condivisa con i nostri partner nella promozione turistica, dall’ATL Alexala agli altri Comuni della Provincia con cui in questi anni abbiamo stretto accordi su questo fronte. Vi ricordo il patto di collaborazione con Novi Ligure e Gavi e l’adesione al consorzio Gran Monferrato – Derthona – Gavi. In questo modo tutti i Comuni centri zona saranno allineati avendo adottato questa imposta, compreso Novi che già la aveva adottata anni fa e poi sospesa per un certo periodo e ora la reintroduce. Per quanto riguarda l’aspetto economico potete vedere le tariffe suddivise in base alle strutture ricettive dalla tabella allegata al regolamento; nel complesso questa operazione cuba 17.600 euro. Aggiungo subito alcune considerazioni anche se poi la votazione su questo punto specifico è prevista più avanti nell’ordine del giorno: si tratta di una tassa che non pagano i Tortonesi, che non influisce prepotentemente sulle nostre strutture perché riguarda tutti e soprattutto serve a finanziare la promozione del territorio, in primis l’ufficio IAT di Palazzo Guidobono attualmente gestito da Alexala.”